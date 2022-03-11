Glomerulus kılcalları nedir, özellikleri nelerdir ve nerede bulunur? Glomerulus kılcalları yapısı hakkında bilgi

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Sağlamış olduğu görevler ve aynı zamanda özellikleri ile glomerulus kılcalları önemli bir yere sahiptir. Özellikle bulunduğu bölge ile beraber önemli bir yer taşıdığını ifade etmek mümkün. Atardamar ve toplardamar üzerinden belli bir basınç oluşması noktasında öne çıktığını söylemek gerekir.

Glomerulus Kılcalları Nedir?

Böbreklerde yer alan özel kılcallara glomerulus kılcalları denmektedir. Özellikle iki atardamar arasında bulunması ile beraber, bulunduğu bölge itibariyle kan basıncını dengeleme noktasında öne çıkar. Kan basıncı ise vücut kılcallarının yaklaşık olarak 2 katı kadardır. Bununla birlikte yüksek ve damar boyunca sabit bir yapıya sahip olduğunu ifade etmek mümkündür. Bulunduğu bölge itibariyle glomerulus kılcalları, böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına olanak tanımaktadır.

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Glomerulus Kılcalları Özellikleri Nelerdir?

Öne çıkan özellikleri ile beraber glomerulus kılcalları böbreklerde belli başlı bazı görevler üstlenir. Özellikle kan basıncı üzerinden böbreklerin sağlıklı bir şekilde dolaşım gerçekleşmesi konusunda büyük öneme sahiptir. Bu doğrultuda glomerulus kılcallarının farklı özellikleri olduğunu ifade etmek mümkün.

- İki atardamar arasında yer aldığı için kan basıncı diğer kılcalları göre daha yüksektir.

- Çemberleri ise iki katlı yassı bir şekil üzerinde meydana gelmiştir.

- Kılcanlar üzerinden madde geçişi yalnızca bowman kapsülü kapsamında tek yönlü olarak gerçekleşir.

- Glomerulus kılcallarında herhangi bir şekilde geri emilim yoktur.

- Kan basıncı ise vücut kılcallarının yaklaşık olarak 2 katı kadardır.

- Geçici Atar damarın çapı, götürücü atardamarı çapının yaklaşık iki katı geniştir.

Bu şekilde öne çıkan özellikleri ile beraber gölümüz kılcalları yaşanan dolaşım noktasında önemli bir yer taşımaktadır. Özellikle kan basıncında dengelemesi ve gerekli dolaşımının sağlanması noktasında büyük öneme sahiptir. Bununla birlikte madde geçişi çok daha sağlıklı bir şekilde, dengeli ve düzenli biçimde sağlanır.

Glomerulus Kılcalları Nerede Bulunur?

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En çok merak edilen konular içerisinde glomerulus kılcallarının nerede bulunduğu geliyor. Bu bağlamda genel olarak glomerulus kılcallarının böbreklerde yer aldığını ifade etmek mümkün. Daha detaylı biçimde 2 atardamarın arasında yer aldığını söylemek gerekir. Böylece elde etmiş olduğu özellikler ile beraber böbrekler üzerinden, madde geçişinin kan eşliğinde sağlıklı biçimde gerçekleştirir. Aynı zamanda vücudun diğer bölgelerinde yer alan kılcallara göre, daha yüksek bir basınç sahibi olduğunu ifade etmek mümkün. Diğer yandan bulunduğu bölge itibariyle madde geçirgenliğinin daha fazla öne çıktığını da ifade etmek gerekir. Bu durumların temel nedeni ise 2 atardamarında yer alması ile yüksek basınca sahip olmasıdır.

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Glomerulus Kılcalları Yapısı Hakkında Bilgi

Glomerulus kılcalları böbreklerde iki atardamar arasında yer alan, yüksek basınca sahip kılcallar içerisinde gelir. Özellikle kan basıncı diğer kılcallara göre iki katından fazla olarak öne çıkar. Tek katlı epitelden oluşması ile beraber, yüksek oranda madde geçirgenliği bulunur. Bu kılcallar üzerinden ise yalnızca süzülme gerçekleşmektedir. Sağlıklı bir şekilde ve yüksek basınç üzerinden madde geçişini, damarlar ile beraber güvenli şekilde sağlar.

Vücudun değişik bölgelerinde yer alan kılcallar arasında en önemli olanlar içerisinde bulunmaktadır. Bowman kapsülünde kiradan bir kılcal damarlar kümesi olan glomerulus kılcalları, aynı zamanda kılcal damar boyunca sabit bir yapıya sahiptir. Madde geçirgenliği ile boşaltın konusunda böbreklerin gerekli işleminin yapmasına önemli oranda olanak tanır.