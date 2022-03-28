Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Glikozit bağı nedir, nerede ve nelerde bulunur? Glikozit bağı bulunduran moleküller

#Eğitim#Araştırma#Glikozit Bağı Nedir
Glikozit bağı nedir, nerede ve nelerde bulunur Glikozit bağı bulunduran moleküller

Canlılarda monomer adı verilen küçük moleküller bir araya gelerek çok daha büyük molekülleri meydana getirirler. Bu şekilde fonksiyonel ve daha kompleks bileşikler elde edilir. Örneğin, glikozlar bir araya gelerek daha büyük karbonhidratları meydana getirir. Aynı zamanda amino asitler bağlanarak da proteinleri meydana getirir. Glikozit bağı nedir, nerede ve nelerde bulunur sizler için derledik.

Haberin Devamı

Moleküllerin birbirine bağlanması ile de, moleküle özgü bağlar kurulur. Karbonhidrat monomeri olarak bilinen monosakkaritlerin daha kompleks bileşikler meydana getirmesi sonucunda kurulan bağlara glikozit bağı adı verilir. Glikozit bağı oluşumunda su açığa çıkar. Bu olaya ise dehidrasyon ismi verilir.

 Glikozit Bağı Nedir?

 Glikozit bağı, karbonhidratlarla özdeşleşmiş olan bir bağdır. Glikozit bağı denildiğinde ilk olarak akla karbonhidratlar gelir. Karbonhidratların en küçük parçaları olarak da bilinen monosakkaritler olarak tanımlanan basit şekerlerdir. Bunlar ise, karbonhidratları meydana getiren yapı elemanlarıdır. Bunlar, sindirilerek daha küçük bileşenlere ayrılamaz.

 Glokozit Bağı Nerede ve Nelerde Bulunur?

 Monosakkaritler içerdikleri karbon sayılarına göre isim alırlar. Bunların çoğu 3 karbonlu oldukları gibi kimi zaman 8 karbonlu da olabilir. En temel enerji kaynağımız olarak bilinen glikoz 6 karbonlu bir monosakkarittir. İki monosakkaritin birleşmesi ile disakkaritler meydana gelir. Örneğin iki glikozun bir araya gelmesi sonucunda maltoz adı verilen disakkarit oluşur. Daha fazla monosakkaritin birleşmesi sonucunda ise polisakkaritler adı verilen daha büyük karbonhidratlar ortaya çıkar. Örneğin glikojen çok sayıda glikozun bağlanması ile oluşur. Glikozit bağında su oluşur. Burada ise, iki monomerin birinden H ve diğerinden ise, OH gelir. Bu sayede H2O yani su elde edilir. Kaç tane glikozit bağı bulunuyorsa o kadar su ortaya çıkar.

Haberin Devamı

 Glikozit Bağı Bulunduran Moleküller

 Glikozit bağı, içerdikleri karbon sayısına göre bir isim alır. Bunlar genellikle 3 karbonlu oldukları için çoğu zaman 8 karbonlu olabilir. En temel enerji kaynağı olan glikoz, 6 karbondan oluşan bir monosakkarittir. Örneğin, bir disakkarit oluşumunda 1 adet su açığa çıkar. Çünkü 2 monomer sadece 1 bağla bağlanır. 100 monomer içeren bir polisakkarit oluşumunda da 99 adet bağ olduğu için 99 tane su molekülü açığa çıkar. Bu nedenle de su sayısı ve glikozit bağı sayısı eşittir. Bunun formülü ise, n - 1 şeklinde alınabilir.

Haberin Devamı

 Glikozit Bağı Bulunduran Moleküller

 Her zaman çıkan bağ sayısı ve su sayısı molekül sayısından 1 eksiktir.

Glikoz + Glikoz = Maltoz

Glikoz + Galaktoz = Laktoz

Glikoz + Früktoz = Sükroz

Şeklinde disakkaritler de elde edilir. Aynı zamanda glikozların bir araya gelmesi sonucunda glikojen, selüloz, nişasta gibi daha büyük moleküller elde edilir. Bütün bu bilenlerden ise, monosakkaritler (monomer) arasında glikoz bağı kurulur. Glikozit bağı, çok önemli bir yapıdır. Karbonhidratların çoğunda glikozit bağı vardır. Ama soruda monosakkaritler şeklinde sorulursa monosakkaritler monomer olduklarından dolayı bu şekilde bir bağ içermezler. Glikozit bağının kurulması için de en az iki bağ gerekir. DNA ve RNA gibi nükleik asitler nükleotitlerden meydana gelir. Nükleotitler ise, 5 karbonlu şeker içerir. Bunlar ise, RNA'da riboz ve DNA'da deoksiriboz şekerleri olarak bilinir.

Haberin Devamı

 Nükleotitlerde 5 karbonlu şeker ile organik baz arasında bulunan glikozit bağı kurulur. Bu nedenle de iki nükleik asitte de glikozit bağı vardır. Glikozit bağları şekerler yani karbonhidratlar arasında kurulur. Bunlar ise, organik maddelerdir. Organik maddeler ise, karbon başta olmak üzere ametaller içer. Bu nedenle de glikozit bağı oluşurken ametaller bağlanır. Bu durumda ise, glikozit bağı kovalent bağ ile oluşur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eğitim#Araştırma#Glikozit Bağı Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith
Will Smithin tokadı... Türk komedyenler ne diyor Komik değil ama...

Will Smith'in tokadı... Türk komedyenler ne diyor? 'Komik değil ama...'

#Oscar
O Putinin itiraf etmediği gizli aşkı mı Gizli First Lady mi Alina Kabaeva hakkında her şey...

O Putin'in itiraf etmediği gizli aşkı mı? Gizli First Lady mi? Alina Kabaeva hakkında her şey...

#Vladimir Putin

BAKMADAN GEÇME!

Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith
Will Smithin tokadı... Türk komedyenler ne diyor Komik değil ama...

Will Smith'in tokadı... Türk komedyenler ne diyor? 'Komik değil ama...'

#Oscar
O Putinin itiraf etmediği gizli aşkı mı Gizli First Lady mi Alina Kabaeva hakkında her şey...

O Putin'in itiraf etmediği gizli aşkı mı? Gizli First Lady mi? Alina Kabaeva hakkında her şey...

#Vladimir Putin