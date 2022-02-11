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Girit medeniyeti nerede kurulmuştur? Özellikleri nelerdir? Girit uygarlığına kim son verdi?

#Girit Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?#Özellikler#Kim Son Verdi
Girit medeniyeti nerede kurulmuştur Özellikleri nelerdir Girit uygarlığına kim son verdi

Akdeniz’de yer alan ve Girit Adasında kurulan Girit Medeniyeti, bu adadaki en eski medeniyettir. Bu medeniyetin kuruluşu, yıkılışı ve özellikleri her zaman merak edilen konular içerisindedir. Girit uygarlığı nedir? Bu uygarlık hangi yıllar arasında hüküm sürmüştür? Girit Medeniyeti hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

 

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Girit, Yunanistan’a bağlı bir adadır. Tarih boyunca önemli medeniyetlere, uygarlıklara ve imparatorluklara sahne olmuştur. Bu adanın önemli bir konumda olması, her zaman savaşlara konu olmasına neden olmuştur. Girit adasındaki en eski medeniyet Girit Medeniyetidir. Bu medeniyete Minos uygarlığı da denilmektedir. Girit’in en eski medeniyeti Minos Medeniyeti, sarayları ile ünlüdür. Her dönemde saraylar farklı özelliklere sahiptir ve kendi döneminin özelliklerini yansıtmaktadır.

Girit Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?

Yapılan kazılarda Girit Adası’nda Tunç Çağında hüküm süren bu uygarlık Milattan Önce 3500’lü yıllarda hüküm sürdüğü tahmin edilmektedir. Ada Akdeniz’in en büyük beşinci adasıdır. Yunanistan ülkesine bağlıdır ve güneydoğusunda yer alır.

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Ada ve çevresinde hüküm süren, tunç dönemine ait Minos/Girit medeniyeti mimari yapı konusunda üst seviyelere çıkmıştır. Uzun süre hüküm süren Girit diğer adıyla Minos medeniyeti Milattan Önce 2700-1450 yılları arasında en parlak dönemini yaşamış bir medeniyettir. En parlak döneminin önde gelen komutanı Minos’tur.

Girit Medeniyetinin Özellikleri Nelerdir?

Dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olan Girit medeniyetinin belli başlı özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1-Girit’te ortaya çıkan bu medeniyetin en önemli özelliği Girit Adası’ndaki en eski medeniyet olmasıdır. Girit Adası’nda yapılan kazılar, tunç döneminde faaliyet gösteren Girit Medeniyeti hakkında aydınlatıcı bulgulara sahiptir.

2-En Parlak dönemi Milattan Önce 2700 ile Milattan Önce 1450 yılları arasında gerçekleşmiştir. Bu dönemde Akdeniz’in güneyinde söz sahibi oldu. Milattan Önce 1450 yıllarında Miken Medeniyeti’nin ortaya çıkması ile birlikte Girit Medeniyeti gittikçe zayıflamaya başladı.

3-Diğer Adı Minos Medeniyetidir. En ünlü kralı Minos aynı zamanda Girit Medeniyeti’ne ismini vermiştir. Yunan arkeologlar ve İngiliz Arkeologlar, yaptıkları kazılar neticesinde medeniyeti temsil eden bazı bulgulara rastlamıştır. Bu bulgular çerçevesinde yorum yapmışlardır.

4-Kaynaklarda Keftiu, sami dilinde Kaftar, Suriye kültüründe Mari olarak isimlendirilen Girit Adası, birçok medeniyete beşiklik yapmıştır ve birçok savaşa sahne olmuştur.

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5- Her dönemin kendine özgü saray yapısı vardır ve en ünlüsü DIA saraylarıdır. Sarayların mimarı yapısı her dönemde farklılık göstermektedir. İçten dışa veya dıştan içe merdiven tasarımlı bu ilginç saraylar Girit Medeniyeti’nin sembolü olarak günümüze taşınmıştır.

6-Erken, orta ve geç Minos dönemi olmak üzere üçe ayrılır. Yunan arkeolog Nikolas Platon, Girit’in önemli şehirlerinde bulunan saraylara göre dönem belirlemiştir. Knossos, Zakros, Mallia, Phadistos gibi önemli şehirlerde bulunan bu saraylar, saray öncesi, eski saray, yeni saray ve saray sonrası gibi dönemlere ayrılmıştır. Bu ayrışma aynı zamanda Girit Medeniyeti’nin dönemlerini oluşturmuştur.

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Girit Uygarlığına Kim Son Verdi?

Girit uygarlığı, Miken kültürünün güçlenmesi ile zayıflamaya başladı. Aslında bu kültürün mümessilleri, Girit Medeniyeti’ni oluşturan yerli halktır. Yapılan kazılardan Miken Kültürünün ağırlığını artırması ile birlikte Girit Medeniyeti ortadan kalkmaya başladı. Miken kültürünü oluşturan kişiler Girit Medeniyeti’ni oluşturan ve kaynaklarda ‘Asıl Giritliler’ adıyla isimlendirilmektedir. Kaynaklarda Girit için farklı isimler kullanılmıştır.

Miken Medeniyetinin güçlenmesi ile birlikte Girit Medeniyeti tarihe karışmıştır. Medeniyetler, kralların özelliğine göre şekillenmektedir. Girit Medeniyetinin dönemsel farklılıkları, kralların yönetim biçimi ile doğru orantılı bir şekildedir. Yunan kültürünün bir parçası olan Girit Medeniyeti, Yunan arkeologların ilgisini çekmektedir. Günümüzde Girit Adası’nda kazılar devam etmektedir.

 

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