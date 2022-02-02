Gıpta etmek ne demek, ne anlama gelir? Gıpta etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? tdk sözlük anlamı

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Herkesin kullanabileceği bir kelimelerden biri de, gıpta etmek kelimesidir. Gıpta etmek kelimesi TDK'ya göre, herhangi birinde beğenilen bir şeyin kıskanmadan istenilmesi anlamındadır.

Gıpta Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anlamı merak edilen kelime türleri genellikle sözlüklerde aranarak öğrenilmek isteniyor. Kişiler zaman kaybetmeden internet üzerinde de sözcüklerin anlam karşılıklarını öğrenebiliyor. Araştırılan kelimeler arasında gıpta etmek kelimesi de bulunuyor. Gıpta etmek kelimesi, çok karıştırılan kelimeler arasında bulunuyor. Gıpta etmek, kıskanmak anlamına sahip bir kelime değildir. Herhangi bir kişide beğenilen bir şeyin, kötü niyet olmadan istenmesi anlamında kullanılıyor.

Gıpta Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Gıpta etmek kelimesinin doğru yazılış biçimleri kişilerce öğrenilmek isteniyor. Gıpta etmek sözcüğü her zaman ayrı olarak yazılması gereken bir sözcüktür.

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TDK Sözlük Anlamı

TDK sözlük anlamları konusunda araştırma yapanlar, her kelimenin doğru anlamlarını öğrenebiliyor. Gıpta etmek kelimesi TDK'ya göre farklı kişilerde beğenilen herhangi bir şeyin, kötü duygular olmadan istenilmesi anlamıyla kullanılan bir kelimedir.