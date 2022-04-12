Gereklilik kipi nedir? Gereklilik kipinin olumlu ve olumsuz cümleleri ve örnekleri ile konu anlatımı

Gereklilik kipi tavsiye cümlelerinde de kullanılır. Örnekler:
1- Biraz daha sağlıklı beslenmelisin.
2- Gündüzleri değil geceleri uyumalısın.
3- Kendine çekidüzen vermelisin.
Gereklilik Kipi Nedir?
Cümle içerisindeki eylem ya da eylemlerin yapılmasının zorunlu olduğunu bildiren eklere gereklilik kipi denir. Gereklilik kipi (-meli -malı) ekleriyle oluşturulur.
Örnekler:
1- Gelmek - Gelmeli
2- Sormak - Sormalısın
3- Anlamak - Anlamalılar
4- Gitmek - Gitmeliyiz
5- Susmak - Susmalı
Gereklilik Kipinin Olumlu ve Olumsuz Cümleleri ve Örnekleri ile Konu Anlatımı
Olumlu Cümlelerde Gereklilik Kipi
1- Bu zor günlerinde herkes Mithat'ın yanında olmalı.
Olmak - Olmalı
2- Buraya gelip yeni aldığım elbiseleri görmelisin.
Görmek - Görmeli
3- İlk fırsatta bana hediye ettiği kitabı okumalıyım.
Okumak - Okumalı
4- İnsanlarla arana mesafe koymayı öğrenmelisin.
Öğrenmek - Öğrenmelisin
5- Daha fazla vakit kaybetmeden hastaneyi arayıp randevu almalısın.
Almak - Almalısın
6- Benimle ilgili meseleleri başkalarıyla değil yalnız ve yalnız benimle konuşmalısın.
Konuşmak - Konuşmalısın
7- Onlar da bu önemli toplantıda yer almalıç
Almak - Almalı
8- İstisnasız herkese söz hakkı tanımalısın.
Tanımak - Tanımalısın
9- Kimin ne dediğine bakmadan sadece İşini yapmaya odaklanmalısın.
Odaklanmak - Odaklanmalısın
10- Bu önemli günde biz de yanında olmalıyız.
Olmak -Olmalıyız
Not: Cümle içerisinde birden fazla gereklilik eki almış kelime bulunabilir. Bu cümlelere sıralı cümle denir.
Örnekler:
1- Konuyla ilgili önce araştırma yapmalı, sonra yazmaya başlamalısın.
Yapmalı - Başlamalı
2- Sana kim ne derse desin ses çıkarmamalı, sadece görevini yerine getirmelisin.
Çıkarmamalı - Yerine Getirmemelisin
3- Önce gömlekleri ütülemeli sonra evi temizlemeliyim.
Ütülemeli - Temizlemeliyim
4- Bir konuda uzmanlık kazanmak için hem çok okumalı hem de fazlasıyla araştırma ve gözlem yapmalısın.
Okumalı - Yapmalısın
5- Söylediklerimi uzun uzun düşünmeli, sonrasında bir karar almalısın.
Düşünmeli - Almalısın
Olumsuz Cümlelerde Gereklilik Kipi
1- Onun gibi kendini beğenmiş birinin söylediklerine kulak asmamalısın.
Asmak - Asmamalısın
2- Başkalarının sözlerine güvenip hareket etmemelisin.
Etmek - Etmemelisin
3- Hatalı kararlar almana neden olan kişilerle daha fazla görüşmemelisin.
Görüşmek - Görüşmemelisin
4- Mide ağrısından kurtulmak istiyorsan kahveyi azaltmalısın.
Azaltmak -Azaltmamalısın
5- Bu hayatta tek başına bir şeyler başarmayı istiyorsan başkalarının ipi ile kuyuya inmemelisin.
İnmek - İnmemelisin
6- Doğruluğundan emin olmadığın bilgileri kitabına koymamalısın.
Koymak -Koymamalısın
7- Bu kadar önemli bir konuyu yüzeysel bir şekilde değerlendirmemelisin.
Değerlendirmek - Değerlendirmemelisin.
8- Bu kadar önemsiz bir meseleyi kafana takmamalısın.
Takmak - Takmamalısın
9- Onunla görüşmeye devam etmemelisin.
Etmek - Etmemelisin
Soru Cümlelerinde Gereklilik Kipi
1- Sence ona bir şans daha vermeli miyim?
Vermek - Vermeli miyim?
2- Ona aklımdan geçen her şeyi söylemeli miyim?
Söylemek - Söylemeli miyim
3- Onlar da bizimle birlikte pikniğe gelmeli mi?
Gelmek - Gelmeli
4-Televizyon için tamirci çağırmalı mıyım?
Çağırmak - Çağırmalı mıyım
5- Bu kitaplığın yerini değiştirmeli miyim?
Değiştirmek - Değiştirmeli miyim
6- Sence duvarları sarıya mı yoksa maviye mi boyamalı mıyım?
Boyamak - Boyamalı mıyım