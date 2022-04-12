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Gereklilik kipi nedir? Gereklilik kipinin olumlu ve olumsuz cümleleri ve örnekleri ile konu anlatımı

#Eğitim#Araştırma#Gereklilik Kipi Nedir?
Gereklilik kipi nedir Gereklilik kipinin olumlu ve olumsuz cümleleri ve örnekleri ile konu anlatımı

Fiillerde dilek kipleri dörde ayrılır. 1- Gör. (Emir kipi) 2- Göresim geldi. (İstek kipi)  3- Onun için yaptığım şeyleri keşke görse. (Dilek - şart kipi) 4- Gidip onları görmeliyim. (Gereklilik kipi) Gereklilik kipi -meli -malı ekleriyle oluşturulur. Bu kiplerin yer aldığı cümlelerde eylemin henüz yapılmadığı ama mutlaka yapılması gerektiği anlatılır. Gereklilik kipi konusunu olumlu, olumsuz ve soru cümleleriyle detayları derledik.

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Gereklilik kipi tavsiye cümlelerinde de kullanılır. Örnekler:

 1- Biraz daha sağlıklı beslenmelisin.

 2- Gündüzleri değil geceleri uyumalısın.

 3- Kendine çekidüzen vermelisin.

 Gereklilik Kipi Nedir?

 Cümle içerisindeki eylem ya da eylemlerin yapılmasının zorunlu olduğunu bildiren eklere gereklilik kipi denir. Gereklilik kipi (-meli -malı) ekleriyle oluşturulur.

 Örnekler:

 1- Gelmek - Gelmeli

 2- Sormak - Sormalısın

 3- Anlamak - Anlamalılar

 4- Gitmek - Gitmeliyiz

 5- Susmak - Susmalı

 Gereklilik Kipinin Olumlu ve Olumsuz Cümleleri ve Örnekleri ile Konu Anlatımı

 Olumlu Cümlelerde Gereklilik Kipi

 1- Bu zor günlerinde herkes Mithat'ın yanında olmalı.

 Olmak - Olmalı

 2- Buraya gelip yeni aldığım elbiseleri görmelisin.

 Görmek - Görmeli

 3- İlk fırsatta bana hediye ettiği kitabı okumalıyım.

 Okumak - Okumalı

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 4- İnsanlarla arana mesafe koymayı öğrenmelisin.

 Öğrenmek - Öğrenmelisin

 5- Daha fazla vakit kaybetmeden hastaneyi arayıp randevu almalısın.

 Almak - Almalısın

 6- Benimle ilgili meseleleri başkalarıyla değil yalnız ve yalnız benimle konuşmalısın.

 Konuşmak - Konuşmalısın

 7- Onlar da bu önemli toplantıda yer almalıç

 Almak - Almalı

 8- İstisnasız herkese söz hakkı tanımalısın.

 Tanımak - Tanımalısın

 9- Kimin ne dediğine bakmadan sadece İşini yapmaya odaklanmalısın.

 Odaklanmak - Odaklanmalısın

 10- Bu önemli günde biz de yanında olmalıyız.

 Olmak -Olmalıyız

 Not: Cümle içerisinde birden fazla gereklilik eki almış kelime bulunabilir. Bu cümlelere sıralı cümle denir.

 Örnekler:

 1- Konuyla ilgili önce araştırma yapmalı, sonra yazmaya başlamalısın.

 Yapmalı - Başlamalı

 2- Sana kim ne derse desin ses çıkarmamalı, sadece görevini yerine getirmelisin.

 Çıkarmamalı - Yerine Getirmemelisin

 3- Önce gömlekleri ütülemeli sonra evi temizlemeliyim.

 Ütülemeli - Temizlemeliyim

 4- Bir konuda uzmanlık kazanmak için hem çok okumalı hem de fazlasıyla araştırma ve gözlem yapmalısın.

 Okumalı - Yapmalısın

 5- Söylediklerimi uzun uzun düşünmeli, sonrasında bir karar almalısın.

 Düşünmeli - Almalısın

 Olumsuz Cümlelerde Gereklilik Kipi

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 1- Onun gibi kendini beğenmiş birinin söylediklerine kulak asmamalısın.

 Asmak - Asmamalısın

 2- Başkalarının sözlerine güvenip hareket etmemelisin.

 Etmek - Etmemelisin

 3- Hatalı kararlar almana neden olan kişilerle daha fazla görüşmemelisin.

 Görüşmek - Görüşmemelisin

 4- Mide ağrısından kurtulmak istiyorsan kahveyi azaltmalısın.

 Azaltmak -Azaltmamalısın

 5- Bu hayatta tek başına bir şeyler başarmayı istiyorsan başkalarının ipi ile kuyuya inmemelisin.

 İnmek - İnmemelisin

 6- Doğruluğundan emin olmadığın bilgileri kitabına koymamalısın.

 Koymak -Koymamalısın

 7- Bu kadar önemli bir konuyu yüzeysel bir şekilde değerlendirmemelisin.

 Değerlendirmek - Değerlendirmemelisin.

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 8- Bu kadar önemsiz bir meseleyi kafana takmamalısın.

 Takmak - Takmamalısın

 9- Onunla görüşmeye devam etmemelisin.

 Etmek - Etmemelisin

 Soru Cümlelerinde Gereklilik Kipi

 1- Sence ona bir şans daha vermeli miyim?

 Vermek - Vermeli miyim?

 2- Ona aklımdan geçen her şeyi söylemeli miyim?

 Söylemek - Söylemeli miyim

 3- Onlar da bizimle birlikte pikniğe gelmeli mi?

 Gelmek - Gelmeli

 4-Televizyon için tamirci çağırmalı mıyım?

 Çağırmak - Çağırmalı mıyım

 5- Bu kitaplığın yerini değiştirmeli miyim?

 Değiştirmek - Değiştirmeli miyim

 6- Sence duvarları sarıya mı yoksa maviye mi boyamalı mıyım?

 Boyamak - Boyamalı mıyım

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#Eğitim#Araştırma#Gereklilik Kipi Nedir?

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