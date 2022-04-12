Gereklilik kipi nedir? Gereklilik kipinin olumlu ve olumsuz cümleleri ve örnekleri ile konu anlatımı

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Gereklilik kipi tavsiye cümlelerinde de kullanılır. Örnekler:

1- Biraz daha sağlıklı beslenmelisin.

2- Gündüzleri değil geceleri uyumalısın.

3- Kendine çekidüzen vermelisin.

Gereklilik Kipi Nedir?

Cümle içerisindeki eylem ya da eylemlerin yapılmasının zorunlu olduğunu bildiren eklere gereklilik kipi denir. Gereklilik kipi (-meli -malı) ekleriyle oluşturulur.

Örnekler:

1- Gelmek - Gelmeli

2- Sormak - Sormalısın

3- Anlamak - Anlamalılar

4- Gitmek - Gitmeliyiz

5- Susmak - Susmalı

Gereklilik Kipinin Olumlu ve Olumsuz Cümleleri ve Örnekleri ile Konu Anlatımı

Olumlu Cümlelerde Gereklilik Kipi

1- Bu zor günlerinde herkes Mithat'ın yanında olmalı.

Olmak - Olmalı

2- Buraya gelip yeni aldığım elbiseleri görmelisin.

Görmek - Görmeli

3- İlk fırsatta bana hediye ettiği kitabı okumalıyım.

Okumak - Okumalı

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4- İnsanlarla arana mesafe koymayı öğrenmelisin.

Öğrenmek - Öğrenmelisin

5- Daha fazla vakit kaybetmeden hastaneyi arayıp randevu almalısın.

Almak - Almalısın

6- Benimle ilgili meseleleri başkalarıyla değil yalnız ve yalnız benimle konuşmalısın.

Konuşmak - Konuşmalısın

7- Onlar da bu önemli toplantıda yer almalıç

Almak - Almalı

8- İstisnasız herkese söz hakkı tanımalısın.

Tanımak - Tanımalısın

9- Kimin ne dediğine bakmadan sadece İşini yapmaya odaklanmalısın.

Odaklanmak - Odaklanmalısın

10- Bu önemli günde biz de yanında olmalıyız.

Olmak -Olmalıyız

Not: Cümle içerisinde birden fazla gereklilik eki almış kelime bulunabilir. Bu cümlelere sıralı cümle denir.

Örnekler:

1- Konuyla ilgili önce araştırma yapmalı, sonra yazmaya başlamalısın.

Yapmalı - Başlamalı

2- Sana kim ne derse desin ses çıkarmamalı, sadece görevini yerine getirmelisin.

Çıkarmamalı - Yerine Getirmemelisin

3- Önce gömlekleri ütülemeli sonra evi temizlemeliyim.

Ütülemeli - Temizlemeliyim

4- Bir konuda uzmanlık kazanmak için hem çok okumalı hem de fazlasıyla araştırma ve gözlem yapmalısın.

Okumalı - Yapmalısın

5- Söylediklerimi uzun uzun düşünmeli, sonrasında bir karar almalısın.

Düşünmeli - Almalısın

Olumsuz Cümlelerde Gereklilik Kipi

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1- Onun gibi kendini beğenmiş birinin söylediklerine kulak asmamalısın.

Asmak - Asmamalısın

2- Başkalarının sözlerine güvenip hareket etmemelisin.

Etmek - Etmemelisin

3- Hatalı kararlar almana neden olan kişilerle daha fazla görüşmemelisin.

Görüşmek - Görüşmemelisin

4- Mide ağrısından kurtulmak istiyorsan kahveyi azaltmalısın.

Azaltmak -Azaltmamalısın

5- Bu hayatta tek başına bir şeyler başarmayı istiyorsan başkalarının ipi ile kuyuya inmemelisin.

İnmek - İnmemelisin

6- Doğruluğundan emin olmadığın bilgileri kitabına koymamalısın.

Koymak -Koymamalısın

7- Bu kadar önemli bir konuyu yüzeysel bir şekilde değerlendirmemelisin.

Değerlendirmek - Değerlendirmemelisin.

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8- Bu kadar önemsiz bir meseleyi kafana takmamalısın.

Takmak - Takmamalısın

9- Onunla görüşmeye devam etmemelisin.

Etmek - Etmemelisin

Soru Cümlelerinde Gereklilik Kipi

1- Sence ona bir şans daha vermeli miyim?

Vermek - Vermeli miyim?

2- Ona aklımdan geçen her şeyi söylemeli miyim?

Söylemek - Söylemeli miyim

3- Onlar da bizimle birlikte pikniğe gelmeli mi?

Gelmek - Gelmeli

4-Televizyon için tamirci çağırmalı mıyım?

Çağırmak - Çağırmalı mıyım

5- Bu kitaplığın yerini değiştirmeli miyim?

Değiştirmek - Değiştirmeli miyim

6- Sence duvarları sarıya mı yoksa maviye mi boyamalı mıyım?

Boyamak - Boyamalı mıyım