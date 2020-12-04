Genç bilim insanlarına TÜBİTAK’tan ödül

Üsküdar SEV Ortaokulu’nun genç bilim insanları, TÜBİTAK Proje Yarışmalarında üç ana alanda bölge birinciliği kazanmalarının ardından Türkiye finallerinde de üç ödül aldı. Yarışmasının Türkiye finallerinde Üsküdar SEV Ortaokulu öğrencileri; biyoloji, fizik ve kimya alanında yurdun dört bir yanından yarışan yüzlerce proje arasından ödülleri topladı. 8’inci sınıf mezunu Belfu Berkol biyoloji alanında Türkiye 2’ncisi; 8’inci sınıftan Emir Esin ve Sedat Dursunoğlu fizik alanında Türkiye 3’üncüsü olurken; 7’nci sınıftan Zeynep Naz Ertaş ve Mert Gözütok ise kimya alanında teşvik ödülüne lâyık görüldü. Yarışmaya biyoloji alanında katılan Belfu Berkol, gıda atıkları arasında yer alan balkabağı kabuklarının yapısındaki ligninden insan vücuduna zarar veren ilaç filtrelerinin yerine de kullanılabilecek biyopolimer üretti. Zeynep Naz Ertaş ve Mert Gözütok, kimya alanındaki projeleri kapsamında; çeşitli meyve ve sebze atıklarının kuruyemiş kabuklarının, dolapta sararmış yeşilliklerin, kurumuş yaprakların ve atık çimenin özütünü kullanarak altın nanoparçacık yaptı. Emir Esin ve Sedat Dursunoğlu ise fizik alanında, evsel atık olarak çeşitli meyvelerin kabukları, kuruyemiş kabukları, sebze atıkları ve atık yeşilliklerden biyohidrojen üretti.





AKILLI TRAFİK PROJESİYLE BİRİNCİ OLDU

Uğur Okulları İzmir Gaziemir Kampüsü 7’nci sınıf öğrencisi Barkın Özsoy ‘Akıllı Trafik Sinyalizasyonu İçin Kontrol Ünitesi Yapımı’ projesiyle TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Teknolojik Tasarım dalında birinci oldu. 12 yaşındaki Barkın Özsoy, bu projeye ailesiyle birlikte yaptığı bir seyahat sırasında yaşadığı bir olay sonrası başladığını anlattı. Bir gün kavşakta hiç araç olmadığı halde, kırmızı ışıkta beklediklerini söyleyen Barkın şöyle konuştu:

“Bizim aracımızın bulunduğu yolda araçlar kırmızı ışıkta beklerken, diğer yollarda hiç araç yoktu. Bu bana ilginç geldi. Babama neden beklediğimizi sorduğumda, yollarda otomasyon sisteminin olmadığını, yüksek maliyetler nedeniyle de uygulanamadığını öğrendim. Bu deneyimim sonrası, aklıma basit ve ucuz bir akıllı trafik sistemi yapma fikri geldi. Mekanik ve yazılım konusuna ilgi duyuyorum. Öncelikle internetten trafik ışıklarının ve akıllı trafik sistemlerinin nasıl çalıştığını araştırdım. Fen bilimleri öğretmenim Benginur Kankılıç danışmanlığında araştırmalarıma devam ettim. Öğretmenimle birlikte literatür taraması da yaptık. Sonrasında fikirlerimizi paylaşmak, önerilerini almak için İzmir İl Trafik Şube Müdürü ve İzmir Ulaştırma Merkezindeki uzmanlarla görüştük. Gerekli malzemeleri temin ettikten sonra basit, ucuz ve uygulanabilir bir kontrol ünitesi yaptık. Kontrol ünitesi, dört yönlü kavşaklar için araç ve yaya uyarımlı akıllı trafik sinyalizasyon sistemi uygulamalarında kullanılabilecek. Ayrıca projede yatırım ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi, günümüz sabit ve değişken sabit zamanlı sistemlerden daha iyi bir alternatif olması, mevcut sistemlere göre daha basit olup gerçek ortamda da kullanılabilmesi gözetildi. Böylece akıllı trafik sistemi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulması hedeflendi. Etrafımızdaki birçok makina otomasyon ile çalışıyor. İleride bunun daha da çok yaygınlaşacağını düşünüyorum. Ben de kendimi yazılım konusunda geliştirerek, makina mühendisi olmak istiyorum.”