Gelgit nasıl yazılır? TDK'ya göre gelgit kelimesinin doğru yazımı..

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Türkçede bazı kelimelerin ayrı yazılması gerekir. Aynı zamanda taşıdığı anlam üzerinden bazı kelimeler bitişik yazılmalıdır. Burada kafaları karıştıran kelimeler içerisinde gelgit sözcüğü geliyor.



Gelgit Nasıl Yazılır?



Bu sözcüğün doğru yazımı, ‘Gelgit’ şeklindedir. Ay ve yeryüzünün yerçekimi bağlantısı üzerinden deniz ve gölleri hareket ettirmesi gelgit olarak bilinir. Özellikle bitişik şekilde yazılması ile beraber bu anlamı elde eder.



TDK'ya Göre Gelgit Kelimesinin Doğru Yazımı



Türk Dil Kurumu'na göre gelgit kelimesinin doğru yazımı ile beraber Yanlış yazımını şu şekilde ele almak mümkün;



Gelgit (Doğru)



Gel git (Yanlış)



Özellikle bu kelime ayrı yazıldığı vakit farklı bir anlam üzerinden ele alınmaktadır. Bu sebepten dolayı bitişik şekilde yazılmalı ve buna göre cümle içerisinde ya da tek başına kullanılmalıdır. Özellikle en önemli doğa olayları içerisinde yer alır ve devamlı olarak gün içerisinde gerçekleşir.