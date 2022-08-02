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HABERLEREğitim Gelecek tercihinde 9 rektörden 9 altın öneri

Gelecek tercihinde 9 rektörden 9 altın öneri

#Üniversite#Tercih#Rektör
Gelecek tercihinde 9 rektörden 9 altın öneri

Üniversite maratonunda son viraja girildi. 3 milyon 8 bin 29 aday için geleceğini belirleyecek üniversite tercih dönemi 5 Ağustos’ta sona erecek. Bu süreçte 24 tercih hakkı olan adaylara 9 üniversite rektöründen 9 kritik öneri geldi...

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1. YÖNLENDİRMELERİN ETKİSİNDE KALMAYIN

Gelecek tercihinde 9 rektörden 9 altın öneri


Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak-Galatasaray Üniversitesi Rektörü: Adayların ilgi, yetenek ve geleceğe yönelik beklentilerini dikkate alarak, bunların haricinde yapılacak yönlendirmelerin etkisi altında kalmadan tercih yapmaları gerekir. İlgi ve yetenekleriyle örtüşen alanlarda çalışanların başarılı olma olasılıkları artıyor. Enerji, tasarım, bilişim, sağlık, finans sektörleriyle bu sektörlerde uzmanlaşmış hukuk disiplinlerinin gözde alanlar olacağını öngörüyorum.

2. OLANAKLARA GÖZ ATIN

Gelecek tercihinde 9 rektörden 9 altın öneri


Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü: Aday öğrenciler, tercihlerinde evrensel değerleri benimsemiş, eğitim-araştırma-topluma hizmet alanlarında öncü, yenilikçilik ve liderlik özelliklerini geliştirmelerine olanak sunan yükseköğretim kurumlarına öncelik vermeli. Özellikle örgün öğrenimde sunduğu eğitim seviyesini çevrimiçine de taşıyarak e-öğrenim olanaklarını zenginleştirebilen üniversiteleri seçmeleri mantıklı olacaktır.

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3. BU KRİTERLERE DİKKAT EDİN

Gelecek tercihinde 9 rektörden 9 altın öneri


Prof. Dr. Tamer Yılmaz-Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü: Adayların seçecekleri üniversitelerde dikkat etmesi gereken belirli kriterler şöyle; 3’üncü nesil üniversite olması, ARGE faaliyetleri, inovasyon ve girişimcilik ruhu, Teknopark’ı, prototip atölyesi ve kuluçka merkezinin bulunması, zengin kulüp çeşitliliği, sosyal, kültürel, sportif etkinlikler alanında öğrencilerine seçenekler sunması, sanayi ve mezun işbirliklerine açık olması.

4. GELECEĞİ GÖRÜN

Gelecek tercihinde 9 rektörden 9 altın öneri


Prof. Dr. Sedat Murat-Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Üniversitesi Rektörü: Öncelikle adaylar geleceği görmeli. Dünya hızla değişiyor. Bu değişime göre 4 yıl sonrasının sektörel ihtiyaçlarını görebilmek gerekli. Sonra kendini tanımalı, kendine ait özellikleri bilmeli. Buna göre tercih ettiği programın kendi nitelikleriyle uyumlu olup olmadığını da görmeli.

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5. KENTİ ARAŞTIRIN

Gelecek tercihinde 9 rektörden 9 altın öneri


Prof. Dr. Fuat Erdal-Anadolu Üniversitesi Rektörü: Üniversitelerin bulunduğu kent öğrencilere ulaşım, konaklama, yeme-içme anlamında kolaylıklar sunabilmeli. Tercih edilecek kent bakımından bir diğer önemli nokta da şehrin mesleki gelişim için staj, uygulama ve çalışma olanakları sağlaması olacak. Yine yaşayacakları kentin öğrencilere bilim, sanat ve spor alanındaki gelişimleri için zengin imkânlar sunması önemli.

6. TELAŞ YAPMAYIN

Gelecek tercihinde 9 rektörden 9 altın öneri


Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz-Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü: Adaylara verebileceğim en büyük tavsiye; kesinlikle telaş yapmamalarıdır. Tercih sürecinde üniversite, bölüm, kampus, yurt veya fırsat ve imkânlardan ziyade, öncelikle kişisel olarak ne istediğimizi iyi tespit etmeliyiz. Geçici heveslerle seçim yapmamak gerekiyor. Ailelerin de çocuğun geleceği ve gelecekte okuduğu bölümün hangi değişimlere uğrayabileceğini iyi hesaplaması gerek.

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7. DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ ÖN PLANDA TUTUN

Gelecek tercihinde 9 rektörden 9 altın öneri


Prof. Dr. İsmail Koyuncu-İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü: Ülke olarak, dijitalleşme konusunda iyi yetişmiş insan gücüne sahip olmalıyız ki bu alana yön verebilelim. Gençlerimize dünyanın ortak konusu haline gelen dijital dönüşümü üniversite dönemlerinde mutlaka içselleştirmelerini tavsiye ediyorum. Bunun yolu da ilgili bölümleri tercih etmekten, hatta bununla da yetinmeyip kurslara, yarışmalara katılmaktan geçiyor.

8. VİZYONA ODAKLANIN

Gelecek tercihinde 9 rektörden 9 altın öneri


Prof. Dr. Necdet Budak-Ege Üniversitesi Rektörü: Gençlerimize önerimiz tercih etmeyi düşündükleri üniversitenin vizyonuna, eğitim olanaklarına ve alt yapısına bakmaları. Örneğin üniversitenin YÖK tarafından akreditasyonu var mı? Yaptığı nitelikli çalışmalarla birlikte araştırma üniversitesi olmaya hak kazanmış mı? Çağın gerektirdiği dijitalleşme çalışmaları üniversiteye sirayet etmiş mi?

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9. HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN

Gelecek tercihinde 9 rektörden 9 altın öneri


Prof. Dr. Necdet Ünüvar-Ankara Üniversitesi Rektörü: İlkokul, ortaokul, lise, sınavlar derken hayatınızda yeni bir dönemin daha kapıları aralanıyor. Bugünler hayatınızın en önemli dönüm noktalarından birine işaret ediyor. Çünkü gelecek hayallerinizle ilgili tercihlerinizi gerçekleştirdiğiniz bugünler, ileride icra edeceğiniz mesleklerin de temel belirleyicisi olacak. Bu yüzden acele etmeden, en iyi yapabileceğinizi düşündüğünüz alanları tercih etmenizi öneririm.

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#Üniversite#Tercih#Rektör

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