Gelecek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Geleceğin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Gelecek kelimesinin eş anlamları da, günümüzde çok tercih ediliyor. Gelecek kelimesi, yarın ve istikbal kelimeleriyle aynı anlamdadır.

Gelecek Kelimesinin Eş Anlamı Nedir?

Eş anlamı merak edilen kelime türlerinden birisi de, gelecek kelimesidir. Gelecek kelimesiyle aynı anlamı taşıyan sözcükler farklı kaynaklarda araştırılabiliyor. Gelecek kelimesi yerine, yarın kelimesi de kullanılabiliyor. Yarın ve gelecek kelimesi aynı anlamları taşıyor. Aynı anlamları taşıyan iki kelime, cümle içinde tercihe göre kullanılabiliyor. Gelecek kelimesi gelecek olan zamanı işaret ediyor. Yarın kelimesi de, gelecek olan bir zamanı işarrt ettiğinden eş anlamlı sözcüklerdir. Gelecek kelimesi eş anlamlarına göre daha yaygın kullanılan bir kelimedir.

Geleceğin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

Gelecek sözcüğünün eş anlamları da, yaygın olarak kullanılıyor. Gelecek kelimesi yarın ve istikbal kelimesiyle aynı anlama sahiptir. Cümle içerisindeki kullanımları da, araştırılan bilgilerdir. Eş anlamı olan yarın kelimesinin cümle içerisinde kullanımları merak edilebiliyor. Eş anlamlarıyla ilgili kurulan örnek cümleler şu şekildedir;

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Yarın arkadaşlarla buluşmaya gideceğim.

Doktor yarın hastaneye gelmemi istedi.