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Geçmiş zaman eki nedir, kaça ayrılır ve örnekleri nelerdir? Örnek cümleleri ile geçmiş zaman eki konu anlatımı

#Geçmiş Zaman Eki Nedir Kaça Ayrılır Ve Örnekleri Nelerdir?#Konu Anlatımı#Örnek
Geçmiş zaman eki nedir, kaça ayrılır ve örnekleri nelerdir Örnek cümleleri ile geçmiş zaman eki konu anlatımı

Fiillerde zamanlar, şimdiki, gelecek, geniş ve geçmiş zaman olmak üzere dört grupta toplanır. Bir eylemin şimdi ya da gelecekte değil, geçmişte gerçekleştiğini bildiren cümlelere geçmiş zaman cümlesi denir. Bu cümleler öğrenilen ve duyulan geçmiş zaman olmak üzere ikiye ayrılır. Örnekler:

 

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1- Onu en son çarşıda gördüm. (Görmek- Gördüm - Duyulan Geçmiş Zaman)

2- O da bizden haber alamayınca çok endişelenmiş. (Öğrenilen Geçmiş Zaman)

Geçmiş zaman eki nedir, kaça ayrılır tüm detayları ile derledik.

Bazı fiillerde -mış ve -dı ekleri birlikte kullanılır. Örnekler:

1- Ben de sizi görmeye gelmiştim. (Gelmek - (miş) ve (tim)

2- Bu filmi daha önce sinemada izlemiştim. (İzlemek - (miş) - (tim)

3- O bizi vakti zamanında görmezden gelmişti. (Gelmek - (miş) - ti)

Geçmiş Zaman Eki Nedir?

Fiillerin sonuna getirilen geçmiş zaman ekleri, söz konusu eylemin şimdiki zamandan önce yapıldığını belirtmek için kullanılır.

Geçmiş Zaman Eki Kaça Ayrılır?

Geçmiş zaman ekleri öğrenilen ve duyulan geçmiş zaman olmak üzere ikiye ayrılır.

A- Öğrenilen Geçmiş Zaman (-mış, -miş, -muş, -müş)

Örnek Kelimeler:

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Gelmiş, sormuş, bakmış, anlamış, aramış, yetişmiş, sevmiş

B- Duyulan Geçmiş Zaman (-dı, -di, -tı, -ti)

Örnek Kelimeler:

Baktı, öğrendi, sustu, sardı, soldu, attı, bıraktı, şaşırdı

Geçmiş Zaman Örnekleri Nelerdir?

A- Öğrenilen Geçmiş Zaman Örnekleri

1- Vakti zamanında ben de gelecek hakkında ne hayaller kurmuştum.

Kurmak - Kurmuştum

2- Beni görünce sevinirler sanmıştım ama yanılmışım.

Yanılmak - Yanılmışım

3- Bu kitabı ta lise zamanında okumuştum.

Okumak - Okumuştuk

4- O gün hep birlikte önce pikniğe sonra kumsala gitmiştik.

Gitmek - Gitmiştik

5- Savcı tam dosyayı kapatacakken polis yeni bir şüpheli yakalamış.

Yakalamak - Yakalamış

B- İsim Soylu Sözcüklerde Öğrenilen Geçmiş Zaman Eki

1- Meğer söylediği sözler de sevgisi gibi yalanmış.

Yalan - Yalanmış

2- Bu yüksek katlı apartmanların ve alışveriş merkezlerinin olduğu yerlerde eskiden hep tek katlı evler varmış.

Var - Varmış

3- Eskiden yazdığım şiir ve öykülerin çoğu saçma sapan şeylermiş.

Şeyler - Şeylermiş

4- Babam eskiden bu okulda öğretmenmiş.

Öğretmen - Öğretmenmiş

5- Bakma böyle kalabalık olduğuna, Çorlu, eskiden Tekirdağ'ın en küçük ilçesiymiş.

İlçe - İlçesiymiş

C- Duyulan Geçmiş Zaman Örnekleri

1- Babamla birlikte her hafta sonu balık tutmaya giderdi

Gitmek - Giderdik

2- Küçükken benimle çok alay etseler de sonra iyi arkadaş olduk.

Olmak - Olduk

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3- O kadar çalışmış olmama rağmen sınav umduğumdan daha kötü geçti.

Geçmek - Geçti

4- Bu eve bir temizlikçi çağırtmak şart oldu!

Olmak - Oldu

5- Bir daha geri dönmemek üzere çekip gitti.

Gitmek - Gitti

D- Anlamca Olumsuz Geçmiş Zaman Cümleleri

1- Bu yaşa gelmiş ama hala büyüklerine nasıl davranması gerektiğini öğrenememiş.

Öğrenmek - Öğrenememiş

2- Bugün doğum günüm olmasına rağmen ufak bir hediye bile almamış.

Almak - Almamış

3- Bizim karşı taraftan geldiğimizi görmediği için selam vermemiş.

Vermek - Vermemiş

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4- Usta forvet sakatlandığı için maçın kadrosuna alınmamış.

Alınmak - Alınmamış

5- O son kavgadan sonra bir daha hiç birine selam vermedim.

Vermek - Vermedim

E- İsim Soylu Sözcüklerde Duyulan Geçmiş Zaman Eki

1- Anlattığı şeylerin çoğu uydurmaydı.

Uydurma - Uydurmaydı

2- Tek istediğim şey biraz sevgiydi

Sevgi - Sevgiydi

3- Onun yanında uyandığım sabah, hayatımın en güzel sabahıydı.

Sabah - Sabahıydı

 

 

 

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