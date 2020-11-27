Gazetecilik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Gazetecilik, en güncel haberleri yayınlayabilmek için yazılı basında haber kaynağından basım yayın aşamasına kadar takip etmeyi gerektirir.

Gazetecilik Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Gazetecilik bölümü, en doğru ve en güncel bilgilerin insanlara ulaştırılabilmesini sağlamak için haberin her aşamasını yürütecek nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Gazeteci olmak isteyen kişilerin araştırmayı seven bir yapıya sahip olması ve haberin kaynağında bulma, basım ve yayım işlemlerini yürütebilmek için gerekli temel bilgi ve beceri birikimlerine sahip olması gerekir.

Gazetecilik Bölümü Nedir?

Gazetecilik, yaşanan bir olayı ya da merak uyandıran bir konuyu derinlemesine araştırarak objektif bir şekilde geniş kitlelere haberin yayılmasını sağlayan mesleğin ismidir. Bu meslekte başarı sağlayacak nitelikli elemanlar ise, gazetecilik bölümünde yetiştirilir. Bu kişiler, basın sektöründe görev alır.

Gazetecilik Bölümünün Amacı Nedir?

Gazetecilik Bölümünün amacı, merak edilen ve ilgi uyandıran haber niteliğindeki olayları objektif bir şekilde geniş kitlelere ulaştırmayı sağlamaktır. Bu bölümde okuyacak kişilerin meraklı ve araştırmacı bir kişiliğe sahip olmadı gerekir. Gazeteciler, haberin kaynağından yayımına kadar geçen tüm aşamalarda bizzat yer alır. İyi bir gazetecilik yapabilmek için gerçek bilgiye ulaşılması ve haberin kaynağının tespit edilmesi çok önemlidir. İnsanlara yanlış ya da eksik bir bilgi aktardığınızda size olan güven ve itibarı azalır.

Gazetecilik Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Gazetecilik bölümünden mezun olan kişiler, doğru bilgiye sağlam kaynaklardan ulaşmaya çalışır. Doğru haber yapmak, gazetecilik ve bu yoldaki başarınız için çok önemlidir. Gazeteciler, merak edilen ve ilgi gösterilen olayların araştırılmasında yer alır. Her türlü medya organı için haber toplar ve bunları rapor haline getirir. Çeşitli haber öyküleri oluşturmak için önemli kişilerle haber röportajları yapar ve hikayeler oluşturur. Bu nedenle gazeteci olmak isteyen kişilerin insanlarla etkili iletişim kurabilmesi gerekir. Haber yapılan işin bilgilendirici olması gerekir. Haberin teslim tarihlerini karşılamak için fotoğrafçılar ve editörlerle yakın bir çalışma yürütür.

Gazetecilik Bölümü Kaç Yıllıktır?

Gazetecilik bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bazı üniversiteler bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı okuttuğu için eğitim süresi 5 yıl olabiliyor.

Gazetecilik Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Gazetecilik bölümü okumak için TYT ve AYT sınavlarına girerek bu sınavlardan yeterli puan almanız gerekir. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin, araştırmacı bir yapıya sahip olması, doğru kaynak arayışında olması, röportaj gerçekleştirme becerisine ve iş yetiştirme kabiliyeti olması gerekir.

Gazetecilik Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Gazetecilik bölümü, Türkçe okutulan bir bölümdür. Bu bölümde okuyacak kişilerin Türkçeyi çok iyi bit şekilde kullanması gerekir. Aynı zamanda bazı üniversitelerde öğrencilerin yabancı dil bilgisini arttırmak için İngilizce hazırlık sınıfı okutuluyor.

Gazetecilik Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Gazetecilik bölümü sözel puan türüne göre öğrenci kabul ediyor. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin TYT sınavına girerek sözel puan türünden yeterli puan almaları gerekir

Gazetecilik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Ekonomi

Haber Toplama Yazma Teknikleri

Sosyoloji

Temel Gazetecilik

Grafik ve Sayfa Tasarımı

Röportaj Teknikleri

Grafik ve Sayfa Tasarımı

Siyasi Tarih

Fotoğrafçılık

Sosyal Medya ve Gazetecilik

İletişim etiği

Gazetecilik uygulamaları

Toplumsal bellek ve Medya

İletişim Hukuku

Küresel gazetecilik

Online İçerik Üretimi

Yurttaş gazeteciliği ve İletişim Hukuku

Sosyal Medya Yönetimi

Araştırmacı gazetecilik

Dijital dergi yayıncılığı

Medya ve Çocuk

Televizyon Haberciliği

Gazetecilik bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Gazetecilik Mezunu kişiler, basım yayın organlarında, medya kuruluşlarında, reklamcılık sektöründe ve daha pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Gazetecilik bölümü mezunları pek çok medya ve yayın organında çalışma imkanı bulabilir.

Gazetecilik Çalışma Alanları Nelerdir?

Gazeteciler reklam, medya kuruluşu, gazeteler, basım yayın organları gibi yerlerde geniş çalışma alanı bulabilir.

Gazetecilik Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Maltepe Üniversitesi

Gümüşhane Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

Nişantaşı Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi

Hacıbayram Veli Üniversitesi