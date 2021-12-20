Gastronomi öğrencilerine staj imkanı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?#Kim Jong Un
Uğur Şahin tek tek açıkladı... Aşı olanlara flaş uyarıUğur Şahin tek tek açıkladı... Aşı olanlara flaş uyarı#Uğur Şahin
Sahte içkiye bir kurban daha Eşim çığlık çığlığa öldüSahte içkiye bir kurban daha! 'Eşim çığlık çığlığa öldü'#İstanbul
Yoğun kar alarmı Dikkat: İl il sıralandı... İstanbul için saat verildiYoğun kar alarmı! Dikkat: İl il sıralandı... İstanbul için saat verildi#Kar Yağışı
Tüm gözler yılın son Kabinesinde Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak: Emekli ve memur zammı...Tüm gözler yılın son Kabinesi'nde! Erdoğan, 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak: Emekli ve memur zammı...#Kabine Toplantısı
Memur ve emekli zammı ne olacakMemur ve emekli zammı ne olacak?#Asgari Ücret
Avustralya yasta... Akılalmaz trajediye bir kurban dahaAvustralya yasta... Akılalmaz trajediye bir kurban daha#Avustralya
Patronum bana OK dedi Yoksa başım dertte miPatronum bana 'OK' dedi! Yoksa başım dertte mi? #İş Hayatı
Yanı başımızda savaş hazırlığı, İsrail talimatı verdi Yetkililer en az 2 yıl sürer...Yanı başımızda savaş hazırlığı, İsrail talimatı verdi! Yetkililer en az 2 yıl sürer...#İran
Kadıköyde çıldırtan detay Ceza sahasında 11 Fenerbahçeli var ama...Kadıköy'de çıldırtan detay! Ceza sahasında 11 Fenerbahçeli var ama... #Fenerbahçe
Mete ‘Gazoz’u kaptırdı içecek adı olduMete ‘Gazoz’u kaptırdı! içecek adı oldu#Mete Gazoz
Tepkilerin ardından istifa etti... İHA kameramanı yaşadığı şoku anlattıTepkilerin ardından istifa etti... İHA kameramanı yaşadığı şoku anlattı!#Muharrem Sarıkaya
Kan donduran işkence Çıplak halde evinin önüne bıraktılarKan donduran işkence! Çıplak halde evinin önüne bıraktılar#Adana
Ali Murat elimde büyüdü... Ölümüyle ilgili acı detayı anlattıAli Murat elimde büyüdü... Ölümüyle ilgili acı detayı anlattı#İzzet Altunmeşe
Bir festival faciası daha Ünlü rapçi konser öncesi bıçaklanarak öldürüldüBir festival faciası daha! Ünlü rapçi konser öncesi bıçaklanarak öldürüldü#Drakeo The Ruler
HABERLEREğitim Haberleri

Gastronomi öğrencilerine staj imkanı

#İstanbul Ayvansaray Üniversitesi#Beltur#Gastronomi
Gastronomi öğrencilerine staj imkanı

Gastronomi öğrencilerine staj ve iş imkânı sunmak amacıyla İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ve  Beltur arasında anlaşma yapıldı. Rektör Prof. Dr. Emre Alkin, yapılan bu iş birliğiyle öğrencilere sunulan katkılarla Türk mutfağının zenginliklerinin tüm dünya yayılabileceğini ve öğrencilerinin İstanbul’da bulunan 113 Beltur noktasında staj ve çalışma imkânına sahip olabileceklerini söyledi.

Haberin Devamı

Anlaşmanın ardından öğrenciler ile hocalar mutfağa girdi, yemek pişirdi. Yapılan iş birliği ile Türkiye’nin en önemli markalarından olan mutfak kültürünü iş ve aşa dönüştürmek istediklerini belirten Prof. Dr. Alkin, “Gastronomi ve mutfak konusunda hem meslek yüksekokulu bazında hem de lisans bazında mezunlar vererek onları Beltur’a kazandırmak istiyoruz. Öğrencilerimiz, firmanın bulunduğu 113 yerde staj yapma imkânına sahip olacak. Ayrıca başarılı olurlarsa iş hayatına buralarda devam edebilecekler” dedi.

“KÜLTÜRÜMÜZÜ EVRENLE BULUŞTURACAĞIZ”
Gastronomi alanında beş yüzden fazla öğrencileri olduğuna değinen Prof. Dr. Alkin, yaptıkları yenilik ve çalışmalarla bunun daha da  artacağını düşündüğünü söyledi. Üniversitelerinin kuruluş amacının özellikle Türk kültürünü evrenle buluşturmak olduğunu belirten Prof. Dr. Alkin, “Yani ana vatanımızın kültürünü evrenle buluşturan medeniyete doğru bir yolculuktayız. Yaptığımız anlaşmayla da mutfak kültürümüzün şefkatini, güzelliklerini her yere yaymak istiyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE GELECEĞİNE YATIRIM YAPACAKLAR
Türkiye’nin bir gastronomi ülkesi olduğunu vurgulayan Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı; Ege, Akdeniz, Anadolu ve Osmanlı mutfağıyla çok zengin olduğunu söyledi. Bu kültürün gelişip yayılması için eğitim kurumlarının da çalışması gerektiğini belirten Kırmızı, “Biz de gastronomi öğrencilerimizin kendini geliştirmesi için ekstra çalışmalar yapıyoruz. Yapılan anlaşmayla öğrencilerimiz staj yapıp işi yerinde öğrenme imkânına sahip olacak. Bu sayede de hem kendi geleceklerine hem de Türkiye geleceğine yatırım yapacaklar” dedi.

Haberin Devamı

GASTRONOMİDE YETİŞEN İŞ GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR
Amaçlarının her zaman İstanbullulara kaliteli ve ucuz hizmet verebilmek olduğunu belirten Beltur Genel Müdürü Cenk Akın ise “Bu servisi sağlayabilmemiz için yetişmiş iş gücüne ihtiyacımız var. Bunun için de üniversite öğrencilerimizle birikimlerimizi paylaşmak istedik. Üniversite öğrencileri bizim için çok önemli. Onların staj görüp kendilerini geliştirerek ileriye dönük planlamalar yapması da çok önemli” dedi.

ÖDÜL ALAN ŞEFLERLE ÇALIŞACAKLAR
Akın, "Çeşitli restoranlarımız, kafelerimiz, dondurma, burger konseptlerimizle dolu pek çok yerimiz var. Öğrencilere tabiri caizse kendi elleriyle mutfakta çalışacakları ortam sunacağız. Deneyimli, çeşitli alanlarda uluslararası ödüller almış şeflerimizle çalışma imkânı bulacaklar. Daha da önemlisi, yeni menü oluşumunda neler, nasıl yapılabilir gibi konuların üstünde durulacak. Sadece yemek pişirmeyi değil, mutfak yönetimi nasıl olur buna da hâkim olacaklar” diye konuştu.

Haberin Devamı

“TÜRKİYE’DE SERVİS KONUSUNDA EKSİKLİK VAR”
Türkiye’de servis konusunda eksiklik ve zayıflık olduğuna da değinen Akın, ileride bu konuya yönelik ihtiyacın artacağını söyledi. Servisin her şeyden önemli olduğunu belirten Akın, “Çünkü bir şeyleri yapıyorsunuz ama o iyi şeyleri gösterebilmeniz için de bunu iyi sunmanız gerekiyor. Biz de üniversite ile anlaşmayı yaparken öğrencilerin sadece mutfakta değil, ön kısımda da bize yardımcı olmalarını istedik” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Ayvansaray Üniversitesi#Beltur#Gastronomi

BAKMADAN GEÇME!

Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan
ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı

BAKMADAN GEÇME!

Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan
ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı