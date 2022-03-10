Garip hareketi nedir ve özellikleri nelerdir? Garip hareketi temsilcileri

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Garip hareketi, Türk Edebiyat tarihinde önemli akımlardan olan ve çok ünlü şairlerin de içinde yer aldığı bir edebi akımdır.

Garip Hareketi Nedir Ve Özellikleri Nelerdir?

"Garip Hareketi" diğer bir biçimde de "Birinci Şiir Akımı" olarak adlandırılmaktadır, Türk Edebiyatının renklerinden biridir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ve 1940'lı yıllara doğru geldikçe edebiyatta serbest şiire doğru bir kayma gözlenmekte idi. Heceli biçimde şiir yazan sadece Behçet Kemal Çağlar kalmıştı.

Ahmet Kutsi Tecer ise "Ülkü" dergisinde yazıyor ve hummalı biçimde halk şiirinin yaygınlaşması için uğraş vermekteydi. Dönemin diğer şairlerinden olan Cahit Külebi, Cahit Sıtkı Tarancı ve Ahmet Muhip Dranas gibi şairler de farklı çizgilerde serbest şiirler yazmakta idiler.

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Tam da böyle bir edebi ortamda "Garipler Akımı" ya da "Birinci Şiir Akımı" ortaya çıkmıştır. Bu akıma "Garipler" ya da "Garipçiler", "Garip Akımı" denmesinin sebebi ise şöyledir. Üç samimi arkadaş olan şair bir araya gelerek uyak ve ölçü olmadan şiirler yazıp bunları da "Garip" isimli dergide yayımlamaya başladılar. İşte akıma verilen isim bu dergiden kaynaklanmaktadır.

Türk şiirinin gelişimine oldukça büyük katkı sağlamış olan Garipçilerin öncü şairi Orhan Veli Kanık olmuştur. Nurullah Ataç gibi dönemin pek çok genç şairi üzerinde de oldukça etkili olmuşlardır. Garip Akımı'nın özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Garip Akımı, şiirde şairanelik ve mecazlı anlatımı kabul etmemiştir.

Bu akım kural ve kalıplara karşı çıkmıştır.

Garipçiler, ölçü, kafiye, uyak ve dörtlüğe karşı çıkmışlardır.

Şiirlerinde konuşma dilini kullanmışlar ve sıradan konuları ele almışlardır.

Yeni ve o güne kadar ele alınmamış konularına şiirlerinde yer vermişlerdir.

Hak şiirinden geniş ölçüde faydalanmışlardır.

Şiirlerinde anlam ve söz oyunlarını sıklıkla kullanmışlardır.

Garipçiler, yaşama duyulan bağlılık ve yaşama sevincini şiirlerine yansıtmışlardır.

Garip Hareketi Temsilcileri

Garip hareketinin başını çeken ve en önemli temsilcilerinden birisi elbette Orhan Veli Kanık'tır. Ancak daha pek çok ünlü şair bu edebi akımdan etkilenmiştir. Garip Hareketi'nin temsilcileri şu isimlerdir:

Orhan Veli Kanık

Melih Cevdet Anday

Oktay Rıfat Horozcu

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Garip Hareketi'nin temsilcilerinin şiirlerinden bazı örnekler ise şöyledir:

ANLATAMIYORUM (Orhan Veli Kanık)

Ağlasam sesimi duyar mısınız;

Mısralarımda

Dokunabilir misiniz,

Göz yaşlarıma, ellerinizle?

Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,

Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu,

Bu derde düşmeden önce.

Bir yer var, biliyorum,

Her şeyi söylemek mümkün;

Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum,

Anlatamıyorum

AYDINLIK (Oktay Rıfat Horozcu)

Gece oldu yandım

Tepeden tırnağa donandım

İndim şehre pırıl pırıl

Geçtim ışıklar içinden

Işıklar ışıklar ışıklar içinden

Işıklar içinde

ÇOK GÜZEL ŞEY (Melih Cevdet Anday)

Yaşamak güzel şey doğrusu

üstelik hava da güzelse

hele gücün kuvvetin yerindeyse

elin ekmek tutmuşsa bir de

hele tertemizse gönlün

hele kar gibiyse alnın

yani kendinden korkmuyorsan

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kimseden korkmuyorsan dünyada.