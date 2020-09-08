Gamze öğretmene her yer okul

Gamze Arslan, Tuşba ilçesinin Tabanlı Mahallesi’ndeki okuluna 3 yıl önce tayin oldu. Öğrencileri çoğunlukla dar gelirli ailelerin çocuklarıydı. Gamze öğretmen pandemi nedeniyle okullar uzaktan eğitime geçince, bazı öğrencilerinin hiç derse katılmadıklarını fark etti. Çocukların aileleriyle bağlantı kurdu. Evlerinde ne internet, ne akıllı telefon ne de bilgisayar vardı. Öğrencilerinin evlerini tek tek dolaşarak fotokopi çektirdiği ödevleri dağıtmaya başladı. Gittiği yerlerde çocuklara ayaküstü ders de anlatıyordu. Çocukların sınıf ortamı olmadan dikkatlerini toplayamadıklarını fark etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu’ndan bir yazı tahtası istedi.

KAPI KAPI ÖZEL DERS

Gamze öğretmen portatif yazı tahtasını eline aldı, kapı kapı dolaşmaya başladı. Öğrencilerine önce sosyal mesafeyi anlattı, dağıttığı maskeleri takmalarını istedi. Koronavirüs tedbiri için derslerini evlerin avlularında, bahçelerde yaptı. Öğrencileri bu yöntemle derslere daha sıkı sarıldıkça, Gamze öğretmenin de hevesi arttı. Böylece imkânı olmayan her çocuk özel ders alma şansına kavuştu.

TAHTADA İYİ ANLIYORLAR

Sınıfında 18 öğrencisi olduğunu anlatan Gamze Arslan, çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Bazı evlerde internet imkânı yok. Milli Eğitim Müdürümüzle yaptığımız görüşme sonrası ödevleri hazırlayarak kapı kapı dağıtıyordum. Bunu yaparken ders tahtası da götürerek ders anlatmaya başladım. Öğrencilerimizin ödevlerini kontrol edip derslerini anlattıktan sonra yeni fotokopilerini teslim ediyorum. İlk başta öğrencilerin konuyu kavrayamadıklarını fark ettim. Tahtada ders vermeye başladıktan sonra daha iyi anladıklarını fark ettim. Bu uygulamanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Velilerimiz de bize gereken desteği veriyor.” FEDAKÂRLIK ÖRNEĞİ

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, okulunda ziyaret ettiği Gamze öğretmenin büyük bir fedakârlık yaptığını belirterek şunları söyledi: “İmkânsızlıklar karşısında alternatif çareler üreten öğretmenler, öğrencileri için her türlü zorluğa göğüs geriyor. Bazı öğrencilerimizin evlerinde internet olanağı yok. Bu nedenden dolayı öğretmenimiz yazı tahtasını alarak kapı kapı dolaşıp ders veriyor. Böylece öğrencilerimiz eğitim süreçlerini tamamlamış oluyor.”

Gamze öğretmenin öğrenci velilerinden Ahmet Yarışan, “Öğretmenimiz kapıya kadar gelip çocukları dolaşıyor. Bir annenin yapmadığını yapmaya çalışıyor” dedi.