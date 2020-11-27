Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü, hem medya ve basın yayın organları, hem de reklam ve sinema sektörü için personel yetiştirmektedir.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) Bölümü Nedir?

Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü hem medya ve basın yayın sektöründe çalışmak üzere, hem de sinema ya da reklam filmlerinde görevlendirilmek üzere fotoğrafçı ve kameraman yetiştiren bir bölümdür. Bu bölüm eğitimi hem devlet üniversitelerinden, hem de özel üniversitelerden alınabilir.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) Bölümü Amacı Nedir?

Sinema ve reklam sektöründe ya da kendi stüdyolarını açarak çalışmak isteyen öğrencilerin, sektöre atılmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir bölümdür. Bölüm aynı zamanda fotoğrafçılık ve kameramanlık konularına ilgi duyan bireylere, iki yıllık eğitim sonunda kariyer sağlamayı amaçlamaktadır.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bölümden mezun olanlar fotoğrafçı ya da kameraman unvanını alırlar. Aldıkları eğitime uygun şekilde görsel sanatlar ürünleri üretir ve bu konuda hizmet verirler. Bu bölüm mezunu öğrencilerin devlet kurumlarında çalışabilme imkanı yoktur. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen mezun öğrenciler, dikey geçiş sınavına girerek belirli bölümlerde lisans eğitimlerini tamamlamalıdır.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) Bölümü Kaç Yıllıktır?

Bölüm, meslek yüksekokullarında, toplam 4 yarıyıl olmak üzere 2 yıl boyunca okunmakta olan bir önlisans bölümüdür.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okumak için öncelikle fotoğrafçılık ve kameramanlık konularına ilgi duymak gerekmektedir. Bu hem bölümün daha keyifle okunmasını, hem de kişinin mezun olduktan sonra daha başarılı olmasını sağlamaktadır.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) Bölümü İngilizce midir?

Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü tamamen Türkçe olarak okutulmaktır. Yine de 1. yarıyılda temel İngilizce eğitimi verilmektedir.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü eşit ağırlık puan türü ile eğitim vermektedir. Bu bölümü okuyabilmek için barajın hemen üzerinde bir puan almanız yeterlidir.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?

Görsel Estetik

Temel Fotoğrafçılık

Film ve Video Yapımı

Fotoğraf Tarihi

Fotoğraf Kültürü

Hareketli Görüntünün Tarihi

Radyo ve Televizyonda Program Yapımı

Sayısal Fotoğraf İşleme Teknikleri

Sayısal Fotoğraf Baskı Teknikleri

Fotoğraf ve Video Proje Geliştirme

Video Çekim Teknikleri

Görüntü İşleme

Temel Kamera

Optik Bakış

Videonun Kullanım Alanları

Aydınlatma Estetiği

Stüdyo Teknikleri

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bölümden mezun olan öğrencilerin önünde pek çok iş imkanı bulunmaktadır. Bu tamamen kişinin hangi yönde ilerlemek istediğine göre şekillenmektedir. Örneğin haberciliğe ilgi duyan biri, haber fotoğrafçısı ya da kameramanı olmak için herhangi bir gazete ya da televizyon kanalı bünyesinde çalışmaya başlayabilir. Düğün fotoğrafları ya da portre fotoğraflara ilgi duyan biri ise kendi stüdyosunu açarak bu şekilde çalışmaya başlayabilir.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Bayburt Üniversitesi - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bitlis Eren Üniversitesi - Güroymak Meslek Yüksekokulu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İkinci öğretim olarak okunabilmektedir.)

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi - Mucur Meslek Yüksekokulu

Kocaeli Üniversitesi - Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu

Muş Alparslan Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Başkent Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Özel, Burslu, %75 Burslu ve %50 Burslu olarak okunabilir.)

İstanbul Aydın Üniversitesi - Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (Burslu, %75 Burslu, %50 Burslu ve ikinci öğretim olarak okunabilmektedir.)

İstanbul Gelişim Üniversitesi - İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (Burslu, %50 Burslu ve %75 Burslu olarak okunabilmektedir.)

İstanbul Şehir Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu (Burslu ya da %75 Burslu olarak okunabilmektedir.)

Nişantaşı Üniversitesi - Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (Burslu ve %75 Burslu olarak okunabilmektedir.)

Yakın Doğu Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu (Burslu.)