Flamingolara ‘uzaktan’ destek

Bilfen Liseleri öğrencileri, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın yürüttüğü 'Çevrenin Genç Sözcüleri Programına' katıldı. Başta flamingolar olmak üzere nesli tehlikedeki 281 kuş türüne ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nın koruma altına alınması için birçok imza kampanyası başlatıldı. Bilfen Liseleri de İzmir Doğa Derneği'nin başlattığı imza kampanyasına dahil olarak tüm Ege Denizi’ndeki en önemli balık yavrulama ve beslenme alanlarından biri olan ve Türkiye’deki tuz üretiminin yaklaşık üçte birinin gerçekleştiği Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil olması için imza kampanyasıyla sesini duyurmaya çalışıyor. Doğasever öğrenciler, okullar açıkken konuyla ilgili yaptıkları bilinçlendirme çalışmaları kapsamında hazırladıkları afişler, bilgilendirme metinleri ve rozetlerle arkadaşlarını ve öğretmenlerini bilgilendirirken şimdi ise düzenlenen imza kampanyasına evlerinden online destek sağlamaya çalışıyor. Bu kampanyaya destek vermek isteyen gönüllüler İzmir Doğa Derneği’nin web sitesini (gedizmirasimizdir.org ) ve Twitter adreslerini (#BilfenliöğrencilerdenGedizedestek) ziyaret edebilir.