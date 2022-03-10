Fiziğin uygulama alanları nelerdir? Örnekleri ile konu anlatımı

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Fizik; evrende olan enerji ve maddeler arasındaki ilişkileri incelemektedir. Fizik evrende olan olayları inceleyerek bu olaylara açıklamalar getirmektedir.

Kozmoloji:

Evrenin yapısını inceleyen bilim dalıdır. Fizik ve gökbilimden yararlanılmaktadır. Fizikte olan gelişmeler ile evrende ki olan olayları anlamımızda yardımcı olmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile evren hakkında da daha fazla bilgiler edinmekteyiz. Doğayı ve evreni anlayabilmek için fizik önemlidir.

Bilim Nedir?

Çevrede olan olaylar da “neden” “nasıl” sorularını sürekli olarak sormaktayız. Bu cevapları arayan kişiler bilimi ortaya çıkarmıştır. Bilim; bir varlığın nasıl çalıştığını incelemesi olarak ortaya çıkmıştır.

Fizik Biliminin Uygulama Alanları:

Fizik biliminin uygulama alanları oldukça çoktur. Telefonlar, internet, elektrikli tüm aletler, radar gibi birçok fiziğin uygulama alanlarının ürünleridir. Fizik ile ilgili bilinen bütün bilgiler artıkça fizik alt dallara ayrılmıştır.

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Fizik doğa olaylarından ortaya çıkmıştır.

Fizik eski Yunancada “physis” kelimesinden gelmektedir.

Fizik doğa bilimi olarak da anılmaktadır.

Kimya, biyoloji, astroloji gibi dallar doğa bilimidir.

Fizik en temel doğa bilimidir.

Fizik aynı zamanda tıp gibi uygulamalı bilimler ile de ilişkilidir.

Fizik deneysel ve teorik olacak şekilde uygulamaları da bulunmaktadır.

Fizik biliminde bilinen doğrular her zaman doğru olmayabilir.

Fizik Biliminin Alt Dalları:

Fiziğin oldukça fazla alt dalı bulunmaktadır. Fizik birçok konu ile bağlantılıdır. İlgi alanına girençok çeşitli konular yer almaktadır. Fizik biliminin alt dalları şu şekildedir:

Mekanik; cisimlerin nasıl hareket ettiği ile ilgilidir. Kuvvet ile hareket arasında olan bağlantıyı incelemektedir.

Elektrik; atomun yapısındaki elektrik yüklerinin etkileşimlerini inceler. Proton ve elektronların elektrik yüklerini ve bunların etkileşimlerini, elektriksel kuvvetini incelemektedir.

Termodinamik; ısının bir madde içerisinde iletimini incelemektedir.

Optik; ışık olaylarını incelemektedir. Bir ışığın ortamda olan davranışını inceler.

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Katı hal fiziği; yoğun halde olan maddelerin elektriksel, manyetik gibi özelliklerini incelemektedir.

Atom fiziği; atomu incelemektedir. Atomun aynı zamanda diğer maddeler ile olan ilişkisine de bakmaktadır.

Nükleer fiziği; atomun çekirdeğini ve taneciklerin birbirleri ile olan bağlantılarını incelemektedir. Aynı zamanda atom çekirdeğinin oluşturduğu ışınları incelemektedir.

Yüksek enerji ve plazma fiziği; yüksek enerjili olan parçacıkların çarpışması ile ortaya çıkan parçaların birbirleri ile olan etkileşimini incelemektedir.

Fiziğin Diğer Disiplinlerle Olan İlişkisi:

Fizik aynı zamanda teknoloji ile de bir ilişki içerisindedir. Aynı zamanda Demokritus, Thales, Aristo gibi kişilerin fizik biliminin ortaya çıkmasında büyük katkıları bulunmaktadır. Thales; maddeyi ilk kez karakterize eden kişidir. Demokritus; ilk atom fikrini ortaya atmıştır.

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Biyolojide de fizik kanunlarının çok fazla rolü bulunmaktadır. Gözümüze gelen ışınların göz merceği ile olan ilişkisi fiziğin alt dalı olan optik ile açıklanmaktadır. Aynı zamanda fizik matematik ile de oldukça ilişkilidir. Fizik yasaları matematik dili ile ifade edilmektedir.

Teknoloji ile fizik bilimde birçok gelişmeler olmuştur. Ultrason, röntgen gibi yöntemler, telefonlar, makineler, robotlar gibi birçok buluş fizik bilimi sayesinde ortaya çıkmıştır.

Fizik aynı zamanda sanat dalı ile de ilişkilidir. Müzik aletlerinin çalışması fizik kanunu ile ilgilidir. Ses bir dalgadır. Dalgalar fiziğin alt alanın konusudur.

Aynı zamanda fizik sporun içerisinde de vardır. Spor da kuvvet, sürat ve güç önemlidir.