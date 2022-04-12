Fiilden fiil yapan ekler nedir ve hangileridir? Örnekleri ile konu anlatımı

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Fiilden fiil yapan eklerden birini alan kelimenin anlamı değişir. Bu nedenle

-mek -mak, yapım eki değil mastar ekidir. Örneğin: Bil - Bilmek. -Dır, dir ise fiilden fiil yaptığı için yapım ekleri arasında yer alır. Örnek: Bilmek - Bildirmek.

Fiilden Fiil Yapan Ekler Nedir ve Hangileridir?

Yalnızca fiil soylu kelimelere getirilen ve bu kelimelerden yeni fiiller türeten eklere, fiilden fiil yapan ekler denir.

-dır, -dur - Susturmak, Koşturmak

-ımsa, imse - Gülümseme

-ş - Kaçışmak, Yatışmak, Bitişmek

-r - Bitir, Yatırma, Yettirme

-er, -ar - Kaynar, Gider,

-ın, -in - Silinmek, Bilinmek

-ım, -im - Bitim

-ıl, il - Katılmak, Satılmak, Yutulmak

Örnek Cümlelerle Fiilden Fiil Yapan Ekler

A - (-Dır, -Dir,) Ekleriyle Türetilen Fiiller

1- Birinin artık ona ve arkadaşlarına haddini bildirmesi gerek.

Bilmek - Bildirmek

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2- Bana yeni okulumu sevdiren şey okulun alt katında yer alan kütüphane oldu.

Sevmek - Sevdirmek

3- Bu ilişkiyi daha fazla sürdürebileceğimi zannetmiyorum.

Sürmek - Sürdürmek

4- İtfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden söndürmeyi başardı.

Sönmek - Söndürmek

5- Masanın üstündeki fincanları ve tabakları hep birlikte kaldırdık.

Kalkmak - Kaldırmak

B - (-Ş) Ekiyle Türetilen Fiiller

1- Bu kitapta modern insanın içsel çatışmaları çok güzel bir şekilde anlatılmış.

Çatmak - Çatışma

2- Onun gibi yalancı ve ikiyüzlü bir insanla bir daha asla görüşmeyeceğim.

Görmek - Görüşmek

3- Onunla uzun bir süre boyunca uzaktan bakıştık.

Bakmak - Bakışmak

4- Sınıf arkadaşım Yunus ile uzun bir zaman sonra bir kitapçıda karşılaştık.

Karşılamak - Karşılaşmak

5- Seninle sabahlara kadar yazışmayı çok özledim.

Yazmak - Yazışmak

C - (-ıl, -il,) Ekleriyle Türetilen Fiiller

1- Dergimize yeni isimlerin katılması hepimizi çok mutlu etti.

Katmak - Katılmak

2- Vitrinde görüp çok beğendiğim elbise, dün satılmış.

Satmak - Satılmak

D - (-et, -at,) Ekleriyle Türetilen Fiiller

1- Çocuk sürekli oynadığı için dizindeki yarayı yeniden kanattı.

Kanamak - Kanatmak

2- Bana, hiç tasvip etmediğim birtakım fikirleri dayatmaya çalıştı.

Dayamak - Dayatmak

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3- Yediğim tuzlu bisküviler beni bir hayli susattı.

Susamak - Susatmak

E- (-ın, in) Ekleriyle Türetilen Fiiller

1- Dün akşam izlediğim filmde bir trafik kazası sonrası hafızası silinen bir adamın yaşadıkları anlatılıyor.

Silmek - Silinmek

2- Bazı kelimelerin anlamı yanlış bilindiği için yanlış kullanılıyor.

Bilmek - Bilinmek

F - (ımsa, ümse) Ekleriyle Türetilen Fiiller

1- Çocukluk arkadaşlarımla yaşadığım maceraları hatırlayınca kendi kendime gülümsedim.

Gülmek - Gülümsemek

2- Birlikte geçirdiğimiz o güzel günleri anımsadıkça hüzünleniyorum.

Anmak - Anımsamak

Not: -Imsa, imse ekleri isimden fiil yapmak için de kullanılır. Örnekler.

1- Az (İsim) - Azımsamak - (Fiil) 2- Küçük (İsim) - Küçümsemek (Fiil)

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H - (-r) Ekiyle Türetilen Fiiller

1- Yarın tatil olduğu için çocukları bu akşam erken yatırdım.

Yatmak - Yatırmak

2- Yaşadığımız son olaylardan sonra inan ben de ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım.

Şaşmak - Şaşırmak

3- Uçağı kaçıran hava korsanları etkisiz hale getirildi.

Kaçmak - Kaçırmak