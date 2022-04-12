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Fiilden fiil yapan ekler nedir ve hangileridir? Örnekleri ile konu anlatımı

#Eğitim#Araştırma#Fiilden Fiil Yapan Ekler Nedir
Fiilden fiil yapan ekler nedir ve hangileridir Örnekleri ile konu anlatımı

Kelimelerin yapısını ve anlamını değiştiren eklere yapım eki denir. Yapım ekleri hem isim hem de fiil soylu kelimelere getirilebilir. Örneğin baş, kafa anlamına gelirken, başlamak, bir şeyi ilk defa yapmak demektir. Baş kelimesi cümle içerisinde isim, başlamak ise fiil olarak kullanılır. Fiilden fiil yapan ekler nedir ve hangileridir tüm detayları ile derledik.

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Fiilden fiil yapan eklerden birini alan kelimenin anlamı değişir. Bu nedenle

 -mek -mak, yapım eki değil mastar ekidir. Örneğin: Bil - Bilmek. -Dır, dir ise fiilden fiil yaptığı için yapım ekleri arasında yer alır. Örnek: Bilmek - Bildirmek.

 Fiilden Fiil Yapan Ekler Nedir ve Hangileridir?

 Yalnızca fiil soylu kelimelere getirilen ve bu kelimelerden yeni fiiller türeten eklere, fiilden fiil yapan ekler denir.

 -dır, -dur - Susturmak, Koşturmak

 -ımsa, imse - Gülümseme

 -ş - Kaçışmak, Yatışmak, Bitişmek

 -r - Bitir, Yatırma, Yettirme

 -er, -ar - Kaynar, Gider,

 -ın, -in - Silinmek, Bilinmek

 -ım, -im - Bitim

 -ıl, il - Katılmak, Satılmak, Yutulmak

 Örnek Cümlelerle Fiilden Fiil Yapan Ekler

 A - (-Dır, -Dir,) Ekleriyle Türetilen Fiiller

 1- Birinin artık ona ve arkadaşlarına haddini bildirmesi gerek.

 Bilmek - Bildirmek

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 2- Bana yeni okulumu sevdiren şey okulun alt katında yer alan kütüphane oldu.

 Sevmek - Sevdirmek

 3- Bu ilişkiyi daha fazla sürdürebileceğimi zannetmiyorum.

 Sürmek - Sürdürmek

 4- İtfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden söndürmeyi başardı.

 Sönmek - Söndürmek

 5- Masanın üstündeki fincanları ve tabakları hep birlikte kaldırdık.

 Kalkmak - Kaldırmak

 B - (-Ş) Ekiyle Türetilen Fiiller

 1- Bu kitapta modern insanın içsel çatışmaları çok güzel bir şekilde anlatılmış.

 Çatmak - Çatışma

 2- Onun gibi yalancı ve ikiyüzlü bir insanla bir daha asla görüşmeyeceğim.

 Görmek - Görüşmek

 3- Onunla uzun bir süre boyunca uzaktan bakıştık.

 Bakmak - Bakışmak

 4- Sınıf arkadaşım Yunus ile uzun bir zaman sonra bir kitapçıda karşılaştık.

 Karşılamak - Karşılaşmak

 5- Seninle sabahlara kadar yazışmayı çok özledim.

 Yazmak - Yazışmak

 C - (-ıl, -il,) Ekleriyle Türetilen Fiiller

 1- Dergimize yeni isimlerin katılması hepimizi çok mutlu etti.

 Katmak - Katılmak

 2- Vitrinde görüp çok beğendiğim elbise, dün satılmış.

 Satmak - Satılmak

 D - (-et, -at,) Ekleriyle Türetilen Fiiller

 1- Çocuk sürekli oynadığı için dizindeki yarayı yeniden kanattı.

 Kanamak - Kanatmak

 2- Bana, hiç tasvip etmediğim birtakım fikirleri dayatmaya çalıştı.

 Dayamak - Dayatmak

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 3- Yediğim tuzlu bisküviler beni bir hayli susattı.

 Susamak - Susatmak

 E- (-ın, in) Ekleriyle Türetilen Fiiller

 1- Dün akşam izlediğim filmde bir trafik kazası sonrası hafızası silinen bir adamın yaşadıkları anlatılıyor.

 Silmek - Silinmek

 2- Bazı kelimelerin anlamı yanlış bilindiği için yanlış kullanılıyor.

 Bilmek - Bilinmek

 F - (ımsa, ümse) Ekleriyle Türetilen Fiiller

 1- Çocukluk arkadaşlarımla yaşadığım maceraları hatırlayınca kendi kendime gülümsedim.

 Gülmek - Gülümsemek

 2- Birlikte geçirdiğimiz o güzel günleri anımsadıkça hüzünleniyorum.

 Anmak - Anımsamak

 Not: -Imsa, imse ekleri isimden fiil yapmak için de kullanılır. Örnekler.

 1- Az (İsim) - Azımsamak - (Fiil) 2- Küçük (İsim) - Küçümsemek (Fiil)

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 H - (-r) Ekiyle Türetilen Fiiller

 1- Yarın tatil olduğu için çocukları bu akşam erken yatırdım.

 Yatmak - Yatırmak

 2- Yaşadığımız son olaylardan sonra inan ben de ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım.

 Şaşmak - Şaşırmak

 3- Uçağı kaçıran hava korsanları etkisiz hale getirildi.

 Kaçmak - Kaçırmak

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