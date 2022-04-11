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Feynman tekniği nedir ve nasıl uygulanır? Feynman tekniği özellikleri

#Eğitim#Araştırma#Feynman Tekniği Nedir
Feynman tekniği nedir ve nasıl uygulanır Feynman tekniği özellikleri

Herhangi bir konuyu öğrenme noktasında en önemli teknikler içerisinde Feyman tekniği gelmektedir. Bu yüzden birçok kişi bu tekniği nasıl uygulanması gerektiğine dair internet üzerinden bilgi almaya çalışıyor. Peki feynman tekniği nedir ve nasıl uygulanır? Feynman tekniği özellikleri üzerine merak edilenleri derledik.

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Eğitim konusunda günümüzde öğrenmek için birçok farklı teknik kullanılır. Ünlü bir fizikçi tarafından geliştirilmiş olan Feynman tekniği ise, kullanılan bu konudaki en önemli teknikler içerisinde gelir. Özellikle konuyu basite indirgeyen temel olarak alması ile beraber, bu konuda kolayca birçok durumu öğrenme imkanı sağlamaktadır. Tabii bu tekniği değerlendirmek için belli başlı bazı uygulama ve teknik yöntemler bulunur.

 Feynman Tekniği Nedir?

 Bir konuyu ya da bir kavramı daha kolay ve kalıcı bir şekilde öğrenmek için kullanılan tekniğe Feyman tekniği denir. Ünlü fizikçi Richard Feynman tarafından ortaya atılmış olan bu güçlü Teknik, birçok farklı konuyu kolayca öğrenme imkanı tanıyor. Bu tekniğin temelinde ise bir şeyi öğrenmek istiyorsan, bunu basit bir şekilde açıkla mantığı yatmaktadır. Böylece konuyu yeterince basite indirgemek suretiyle, çalışmak işin temelini oluşturur. Hem teorik hem de pratik açıdan kullanılan feynman tekniği, bu sayede birçok farklı konuyu hızlı bir şekilde öğrenme olanağı vermektedir. İşin temelinde zaten basitlik yattığı için aynı şekilde kolay öğrenme imkanı vermektedir.

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 Feynman Tekniği Nasıl Uygulanır?

 Basit şekilde ele alınan 4 temel adım ile beraber feynman tekniği uygulanmaktadır. Bu teknik sayesinde birçok farklı konuyu kolay ve güvenli bir şekilde öğrenme olanağı elde edilir. Ancak ele alınacak olan tekniklerin hatasız bir şekilde sağlanması büyük bir öneme sahiptir.

 - Öncelikle öğrenilmek istenen konu seçilir. Seçilen bu konu üzerinden kağıda akla gelen bir şey yazılır ve inceleme yapılır.

 - Ardından seçilen konu hiç bilgisi olmayan birine öğretirmiş gibi yapmakta devam eder. Tabii iyi bir öğretmen gibi konuyu temel ve basit yöntemler ele almak suretiyle öğretilmeye çalışır.

 - Daha sonra çalışılan yerler konusunda gözden geçirme ve yeniden tekrar yapma çalışması sağlanır.

 - Son olarak konuyu kişi kendine özgü şekilde kolaylaştırır. Özellikle bu konuda kişi kendine özgü anolojiler kullanır.

 Yukarıda öne çıkan basit yöntemler ve aşamalar ile beraber kolayca feynman tekniği uygulanır. Üstelik bu teknik hangi konuya da yöntem olursa olsun değerlendirilir. Özellikle başta dil öğrenmek suretiyle birçok farklı ders üzerinden konuları daha iyi bir şekilde anlaşılabilir. Günümüzde hala yaygın olarak kullanılan en önemli öğrenme teknikleri içerisinde geldiğini ifade etmek mümkün.

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 Feynman Tekniği Özellikleri

 Sağlamış olduğu birçok özellik ile beraber feynman tekniği konuyu anlama imkanı vermektedir. Üstelik bu durum birçok farklı konu üzerinden ele alınır. Önemli olan uygulamaları 4 adım üzerinden sıralı ve aşamalı bir şekilde gerçekleştirmektir. Böylece sonuç oldu özellikler eşliğinde önemli bir yarar sağlar.

 - Herhangi bir konuyu basite indirgemek suretiyle anlama olanağı tanır.

 - Sırasıyla 4 kolay adım üzerinden gerçekleşir.

 - Basit ama etkili bir tekniktir.

 - Akla gelebilecek her türlü konu için uygulanabilir.

 - Her yaştan kişi ya da kişiler için kullanma imkanı tanır.

 - Konuyu basitten zora doğru hızlı bir şekilde anlama imkanı verir.

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 Bu şekilde yukarıda verilen birçok farklı özellik ile beraber feynman tekniği öne çıkıyor. Birçok değişik dil ile beraber aynı zamanda farklı dersler üzerinden konular hakkında öğrenme olanağı sağlamaktadır. Kolayca herkesin uygulayabileceği en önemli öğrenim teknikleri içerisinde geldiğini ifade etmek mümkün.

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