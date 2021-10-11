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Ferç ne demek, ne anlama geliyor? Ferç kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Ferç
Ferç ne demek, ne anlama geliyor Ferç kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Ferç kelimesi, 12. yüzyıldan bu yana kullanılmaktadır. Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde ''ferc'' şeklinde yazılan bu kelimenin sözlük anlamı çatlaktır. Kelimenin fiil hali olan ferç etmek ise, yarılmak ve çatlamak manasına gelir. Bu kelime manzum ve nesir türündeki eserlerde, birçok tamlamanın içinde de kullanılır. Örneğin ferc-i derun, derin çatlak demektir.

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Ferç ne demek, TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Ferç kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Çatlak

2- Yarık

3- Vulva

4- Gedik

5- Rahne

6- Kovuk

7- Sıyrık

8- Aralık

 Ferç Ne Demek?

 Arapça kökenli bir sözcük olan ferç kelimesi, bir darbe sonucu oluşan yarık ve çatlak manasına gelir.

 Ferç Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre Ferç kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Derin yarık

 İkinci Anlamı: Dişilerin tenasül uzvu

Ferç Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

 1- Duvardaki ferci düzeltesi için usta çağırdım.

 2- İşçiler yoldaki ferçleri bir haftada düzeltebildi.

 

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