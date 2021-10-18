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Fas hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Fas hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Fas#Ülke#Kıta
Fas hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Fas hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Eski adı Morocco olan Fas Krallığı yaklaşık 1 asır boyunca önce İspanya, sonra Fransa tarafından işgal edilmiştir. 2 Mart 1956 yılında bağımsızlığını ilan eden Fas'ın tarihi M.Ö 9. yüzyıla kadar uzanıyor. Ülkenin en önemli geçim kaynaklarından biri, fosfattır. Bunun dışında Fas'ta tarım, kültür ve tarih turizmi gelişmiştir. Fas hangi kıtada, hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Fas'ın başkenti Rabat'tır. En fazla turist çeken şehirleri ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Kasablanka 2- Meknes 3- Tanca 4- Marakeş 5- El Jadida 6- Ben Slimane

 Fas Hangi Kıtada Yer Alır?

 Fas Krallığı Afrika kıtasında yer almaktadır.

 Fas Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Kuzey Atlas Okyanusuna kıyısı bulunan Fas, Kuzey Yarım Kürede yer alır. Fas, Batı Sahra, Moritanya ve Cezayir, kuzeyinde ise bir Avrupa ülkesi olan Portekiz ile sınır komşusudur.

 Fas Hangi Dine Mensup?

 Fas, resmi dini İslam'dır. Halkın yaklaşık 'i ise Hristiyan'dır.

 Fas Hangi Dili Konuşuyor?

 Fas Krallığı, birden fazla ana dili olan Afrika ülkelerinden biridir. Ülkede Arapça ve Berberice resmi dil olarak kabul edilmiştir.

 Fas Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

 Ülkede Tifinag alfabesi kullanılıyor.

 Fas Hangi Takvimi Kullanıyor?

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 Fas'ta Ay takvimi adıyla da bilinen Kameri takvim kullanılmaktadır.

 Fas Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Ülkenin resmi para birimi Fas dirhemidir.

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#Fas#Ülke#Kıta

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