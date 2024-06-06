Farklı engel düzeylerindeki öğrenci sayımız 58 bin

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YÖK Başkanı Özvar, başkanlıkta düzenlenen '2024 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni'ne katıldı. Özvar, çeşitli şehirlerden üniversite rektörlerinin yer aldığı programda, en çok 'Engelsiz Üniversite Bayrağı' ve 'Program Nişanı' alan 10 üniversite rektörüne ödüllerini verdi. Törenin ardından konuşan Özvar, yükseköğretime girişte ve eğitim sürecinde yaşanan engelleri ortadan kaldırmak için 'engelsiz erişim' ve 'engelsiz eğitim' başlığı adı altında yürütülen çalışmalara önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

ENGELSİZ BİR EĞİTİM İÇİN ÇALIŞIYORUZ

"Yükseköğretim sistemimizde bugün itibarıyla öğrenci sayımız, 7 milyonu aştı. YÖKSİS verilerine göre, farklı engel düzeylerindeki öğrencilerimizin sayısı ise 58 bin civarında. Bu sayı, yükseköğretim sistemimizdeki öğrencilerin yaklaşık yüzde 0,8'ine teşkil ediyor. Yükseköğretimin her kademesinde farklı engel gruplarına dahil toplam 58 bin öğrencimizin bulunduğu göz önüne alındığında, YÖK olarak bu alanda yürüttüğümüz çalışmaların ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılır. Bu çerçevede 2022 yılında engelli bireyler için 'Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik'i çıkardık. Deprem dolayısıyla uygulamasını ertelediğimiz yönetmeliğin önümüzdeki yıl yürürlüğe gireceğini buradan sizlere bildirmek isterim. Üniversitelerimizdeki engelleri kaldırabilmek için yükseköğretim kurumlarımızdaki engelli öğrenci sayısını ve engel durumlarını bilmek, buna göre önlemler almak, bu öğrencilerimize ulaşmak üniversitelerimizin önemli görevleri arasında yer alıyor. YÖK olarak tüm öğrencilerimizin yükseköğretime erişimini önemsiyor, engelli öğrencilere engelsiz bir eğitim ve öğretim ortamı sunmak, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılımlarını sağlamak için teşvik edici çalışmalar ve projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Üniversitelerimiz bünyelerinde koordinatörlükler kurarak yıl içerisinde erişilebilirliğe önem veren çalışmalar yürütüyorlar. Geldiğimiz noktada mekan erişilebilirliği konusunda pek çok üniversitede önemli gelişmeler kaydedilmiş olmakla birlikte eğitimin ve program içeriklerinin farklı engel grubundaki öğrenciler için erişilebilir olması için daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor.

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76 ÜNİVERSİTE 319 BAYRAK ALDI

Bu yıl 'Engelsiz Üniversite' ödülleri için 112 üniversiteden toplam bin 709 başvuru yapıldı. 48 panelist tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre; 76 üniversite toplam 319 bayrak almaya hak kazandı. Bu bayraklardan 228'si mekanda erişilebilirliğe verilen turuncu bayrak, 55'i eğitimde erişilebilirliğe verilen yeşil bayrak ve 36'sı da sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirliğe verilen mavi bayrak oldu. 15 üniversiteye toplam 49 'program nişanı' verilmiştir. En fazla bayrak alan üniversite, 38 bayrak ile Kastamonu Üniversitesi, en fazla program nişanı alan üniversite ise 11 nişanla Marmara Üniversitesi oldu."