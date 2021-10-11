Faaliyet ne demek, ne anlama geliyor? Faaliyet kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Faaliyet kelimesinin anlamı etkinliktir.

Faaliyet Ne Demek?

Faaliyet kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Faaliyet kelimesinin anlamlarına bakıldığında birden fazla anlam çıkmaktadır. Faaliyet kelimesi için farklı anlamlar verilmiş olsa da birçoğu aynı yere çıkmaktadır. Faaliyet kelimesinin anlamı çalışma, çalışkanlık ve canlılık olarak verilmiştir. Faaliyet kelimesi için verilen diğer anlam ise işler durumda olma olarak verilmiştir.

Faaliyet Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

Faaliyet kelimesi TDK sözlüğünde aratıldığında üç anlam çıkmaktadır. TDK sözlüğüne göre faaliyet kelimesinin ilk karşılığı canlılık ve hareket anlamında verilmiştir. Faaliyet kelimesinin TDK sözlüğüne göre ikinci anlamı çalışma olarak verilmiştir. Faaliyet kelimesinin TDK sözlüğüne göre son anlamı işler durumda olma ve etkinlik olarak verilmiştir.