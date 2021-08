Ezber bozan meslekler

HELİKOPTER TAŞIMACILIĞI

Hiç helikopter uçurabilmeyi ve tamamen kendi taşımacılık deneyiminizi yaşamayı düşündünüz mü? İngiltere’de Buckinghamshire New Üniversitesi Helikopter Pilotluğu Eğitimi ile Hava Taşımacılığı eğitimi veriyor. Lisans programı tamamladığında, helikopter pilotu olarak çalışılabiliyor. Ancak bilinen hava taşımacılığı bölümlerinin dışında havacılık endüstrisi hakkında, işin finansal yönü ve havayolu yönetimi gibi birçok konu öğretildiği için bu bölüm kariyer açısından farklı seçenekler sunuyor.

ETİK HACKLEME

“Hackleme” kelimesi modern çağın en korkunç kelimelerinden biri olarak görülüyor. Etik kelimesi ile yan yana geldiğinde ise biraz kafa karıştırıyor. Tabii ki unutmamak gerekiyor: Her işin bir etiği var. Büyük ölçüde çoğu insan hâlâ hacklemenin ne olduğunu gerçekten bilmese de siber güvenlik ve bilgisyar bilimleri açısından etik hackleme büyük önem taşıyor. ABD’de Dakota Eyalet Üniversitesi, Etik Hacking Programı da dahil olmak üzere bilgisayar bilimi programları ile biliniyor. Bilgisayar bilimi ile ilgilenenler için tasarlanan bu programlar, teknoloji çalışanlarını en son güvenlik becerileriyle donatıyor. Öğrencilere siber güvenlik, zayıflıkları test etme, bilgisayar korsanlığı olaylarını yönetme ve daha pek çok konuda bilgi veriyor.

ETNOBOTANİK

Sınıfınızın ormanlar, çayırlar ders kitaplarınızın bitkiler olduğunu düşünün. İngilte’de Kent Üniversitesi’ndeki Etnobotanik programında bitkiler hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz. Üstelik alanının ilk programı. Ders programında ise insanların bitkileri nasıl anladığı ve onlara nasıl baktığı, onlarla nasıl iletişim kurduğu, ekolojik sistemleri nasıl değiştirdiği ve daha fazlasına ait dersler veriliyor. Kariyer açısından da doktoraya kadar uzanan bir yolculuk mümkün. Programı botanik ve çevre alanlarında kariyer yapmak isteyenler tercih ediyor.

PİŞİRME BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

Daha önce hiç aklınıza gelmediğini düşündüğümüz başka bir lisans seçeneği ise Londra South Bank Üniversitesi’nde Pişirme Bilimi, Teknolojisi ve Yönetimi bölümü. Bu bölümü okuyan öğrenciler için bir pasta, sadece bir yiyecek ya da tasarımsal olarak hazırlanan gastronomik bir ürün değil. Tam tersine bir bilimsel obje olarak görülüyor. Bölümde yer alan derslerde artizan çikolata yapımı ve gelişmiş ekmek teknolojilerini kullanma gibi beceriler öğretiliyor. Bunun yanında öğrencilerin yeni kariyer alanını desteklemek için yönetim ve ticari açıdan becerilerini geliştirecek dersler de veriliyor.

SÖRF BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

Tabii ki Sörf Bilimi ve Teknolojisi programının derslerinin Plymouth Üniversitesi’nin sahile bakan kısmında yapıldığını tahmin etmek çok zor olmamalı. İzmir’de Alaçatı’da hobi olarak yapılan rüzgar sörfünden, Avusturalya’daki dalga sörfüne kadar bütün teknolojilere ait bilimsel çalışmalar yapmak için tercih edilebilecek bir lisans programı. Ancak programın bir eksiği var, öğrencilerine sörf yapmayı öğretmiyor...

DİJİTAL PARA DÜYASI

Bitcoin ve blockchain teknolojisi ile ilgileniyor musunuz? Aslında ne olduğunu bilmeyenler de dahil olmak üzere herkes bu konularla yakından ilgilenmeye başladı. Ancak gerçek şu ki dijital para birimleri karmaşık ve anlaşılması zor konular. Şu an öğle yemeğimizin parasını Bitcoin ile ödemesek bile, dijital para birimleri ve blok zinciri teknolojisi finans, bankacılık ve ticaret üzerinde gerçek, dünyayı değiştiren bir etkiye sahip.

HAYVAN DAVRANIŞI VE PSİKOLOJİSİ

Hiç hayvanlara fısıldayan biri olmayı hayal ettiniz mi? Eğer yanıtınız evet ise Chester Üniversitesi’ndeki Hayvan Davranışı ve Psikolojisi bölümü, size hayvanların nasıl düşündüklerini ve hissettiklerini öğretiyor. Mesela hamamböceklerinin farklı kişilik türleri olduğunu biliyor muydunuz? Ancak programın odağında serbest yaşayan vahşi hayvanlar yer alıyor. Ayrıca uluslararası saha çalışmaları için disiplinler arası işbirlikleri mevcut.

Kıbrıs’ta Lefkoşa Üniversitesi, Dijital Para Birimi lisans programında tam olarak bu konuları işliyor. Programda öğrencilere nasıl çalıştığının teknik unsurlarından modern yaşamı nasıl etkilediğine dair sosyal ve ekonomik anlayışa kadar dijital para birimleriyle ilgili tüm bilgiler veriliyor. Dijital Para Birimi Programı, şu an için biraz kafaları karıştırsa da gelecek için faydalı olabilir.

KUKLA BİLİMİ

Kuklacılık, dünyadaki en yoğun multidisipliner sanatlardan biri. Hepimiz ilkokulda kukla yaptık ama güzel sanatlar ve eğlence ortamı olarak kuklacılık; sanat ve tasarım, malzeme bilimi ve mühendisliği, oyunculuk ve hareket ve hatta robotik ve bilgisayar dahil olmak üzere birçok alanı kapsıyor. Profesyonel kuklacılar olarak çalışmak veya kuklacılığı sanatlarına ya da çalışmalarına dahil etmek isteyenlerin geniş bir bilgi ve beceri yelpazesine ihtiyaçları var.

ABD’de Connecticut Üniversitesi’nin Kuklacılık Lisans Programı, kukla dünyasının ne kadar karmaşık ve çeşitli olduğunu anlayarak edebiyat ve müzik gibi farklı alanlardan siyaset bilimine kadar öğrencilere yönelik dersler veriyor. Öğrenciler, yalnızca kuklacılığın tarihi, teorisi ve bağlamları hakkında değil, aynı zamanda her tür kuklayı tasarlama, inşa etme ve çalıştırma konusunda uygulamalı bilgi birikimine sahip oluyor.

STRATEJİK HİKAYE ANLATICILIĞI

Dijital çağ, pek çok içerik oluşturucuya erişim sağlayarak, hikaye anlatımında devrim yarattı. Dijital video, düzenleme yazılımı, podcasting ve diğer her türlü medyayla, hikaye anlatımının gücünü daha önce hiç olmadığı kadar fark ediyoruz artık. Columbia Üniversitesi’ndeki Stratejik Hikaye Anlatma Lisans Programı, öğrencilere kariyerlerinin her alanında ilgi uyandıran hikaye anlatımını kullanmaya başlamaları için ihtiyaç duydukları her dersi veriyor. Columbia Üniversitesi Sanat Okulu’ndaki Dijital Öykü Anlatma Laboratuvarı da yılda birkaç kez 2 günlük yoğun seminerler sunuyor. Seminer, öğrencileri etkili, etkileyici hikayeler için hikaye anlatımı ve topluluk oluşturmaya yönelik çoklu yaklaşımları günümüzün en yenilikçi üniversite programlarından birinde birleştiren 4 parçalı Stratejik Hikaye Anlatma Modeline yönlendiriyor.

ZAMAN BİLİMİ

Türünün tek örneği olduğu düşünülen Birmingham City’deki Horoloji yani Zaman bilimi bölümü öğrencilere zamanlarının kıymetini bilmeyi gösteriyor. Zaman ölçümü sanatını ve bilimini birleştirerek lüks saat endüstrisinde güzel bir kariyer için kendinizi ayarlayabilir veya hatta içinizdeki girişimciyi besleyebilir ve zamanla ilgili kendi işinizi kurabilirsiniz. Unutmayın vakit nakittir.