Etkinliğin geliri, hukuk fakültesindeki kızlara burs olacak

Projenin temel hedefi kendi ayakları üzerinde duran güçlü kadınların, kendi ayakları üzerinde durmayı hedefleyen geleceğin güçlü kadınlarına destek olmaktır. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, projeyle ilgili, “Tüm destekçilere teşekkür ediyorum. Bu tarz projeler toplumdaki birlikteliği ve yardımlaşmayı arttırarak toplumsal dayanışma için çok iyi birer örnek oluşturuyor. Hedef olarak kız öğrencilerin seçilmesinin ‘Dünya Kadınlar’ gününde özel bir anlamı var. Bu gecenin tüm geliri Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki kız öğrencilere burs olacak” dedi.