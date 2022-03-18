Ester bağı nedir, nelerde ve DNA'da bulunur mu?

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Yağ sentezi üzerinden öne çıkan ester bağı, belli başlı bazı bileşimler kapsamında ele alınır. Özellikle vücutta gerçekleşen önemli sentezler ve bağlar içerisinde olduğunu ifade etmek mümkün. Vücutta yer alan bağ ile beraber farklı bileşimler eşliğinde belli bir tepkime ve aksiyon ile meydana gelir.

Ester Bağı Nedir?

Vücutta yağ sentezi yapıldığı sırada, yağ asidi ile gliserol arasında gerçekleşen bağ, Ester bağı olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda 3 molekül yağ asidi ile beraber bir molekül üzerinden bir bağ gerçekleşir. Böylece yaşanan birleşim ile beraber sonuç olarak Ester bağı ortaya çıkar. Vücudun ihtiyacı bakımından öne çıkan ester bağı önemli bir yere sahiptir. Böylece tüketilen Besin kaynakları ile beraber sağlıklı biçimde yağ sentezi gerçekleşir.

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Ester Bağı Nelerde Bulunur?

Ester bağı yağların temel yapısı olarak bilinen yağ asitleri ile beraber gliseroller arasında bulunur. Bunlar birbirlerine ester bağı ile beraber bağlanmak suretiyle yağ sentezi oluşumunu gerçekleştirir. Böylece vücudun ihtiyacı olan sentez ile beraber yağ üzerinden gerekli yapıyı meydana getirmektedir. Aynı zamanda glikoz ve glikoz arası, amino asitler ile Doymuş yağlar içerisinde yer aldığını ifade etmek mümkün. Vücudun ihtiyacı olan ve birçok farklı alanda kullanılan en önemli bağlar içerisinde gelmektedir. Özellikle yağ sentezi ile beraber bulunduğu yer itibarıyla önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Ester Bağı DNA'da Bulunur mu?

En çok merak edilen konular içerisinde Ester bağı DNA da olup olmadığı geliyor. Özellikle söz konusu DNA olduğu zaman sarmal zinciri içerisinde birçok bağ olduğu öne çıkmaktadır. Ancak DNA sarmal zincirinin içerisinde herhangi bir şekilde Ester bağı bulunmaz. Bu bağlamda ester bağları genel olarak yağ çeşitlerinde yer alan bir yapı şeklinde öne çıkar. O sebepten dolayı DNA'nın yapısında ve herhangi bir noktasında ester bağı olmadığını söylemek mümkün. Aynı zamanda yağ asidi ve gliserol arasında bulunduğunu ifade etmek gerekir. Sadece DNA değil aynı zamanda RNA üzerinde de yine aynı şekilde Ester bağının bulunmadığını söylemek mümkün. Tabii canlı vücut yapısı içerisinde yağ sentezi noktasında Ester Bağının önemli bir yer tuttuğunu da yine eklemek gerekir.