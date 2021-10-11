Espri ne demek, ne anlama geliyor? Espri kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Espri kelimesi önemli kelimelerden bir tanesidir. Bu kelimeyi filmlerde ve dizilerde sık sık duymak mümkün olmaktadır.

Espri Kelimesinin Türk Dil Kurumu Sözlüğüne Göre Anlamı Nedir?

Espri kelimesi günlük yaşamda sık bir biçimde kullanılmakta olan kelimelerden bir tanesidir. Espri kelimesi esas olarak Fransızca dilinden Türkçe dili içerisine geçmiş olan bir kelime türüdür. Espri sözcüğünün Türk Dil Kurumu'na göre anlamı şu biçimdedir:

Nükte

İnce söz

Şeklinde ifade edilmektedir.

Espri Kelimesi İle İlgili Olan Cümleler Nelerdir?

Espri kelimesi ile ilgili çeşitli kelimeler yapmak mümkün olmaktadır. Bu konu ile ilgili cümlelerden birkaç tanesi şunlardır:

Onun esprisine tüm sınıf güldü.

Komik esprileri ile herkesin ilgisini çekiyordu.

Böyle esprileri bir daha bana yapmamanı söylemiştim.