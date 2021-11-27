Eşek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Eşeğin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Eşek kelimesiyle örnek cümleler:

1- Hem susuzluktan hem de yorgunluktan eşeğin bir adım atmaya takati kalmamıştı. (Gerçek anlamda kullanılmış)

2- Küçükken babamı sinirlendirdiğimizde bize hep eşek sıpası diye bağırırdı.

(Mecazi Anlamda Kullanılmış)

Eşek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Har:

Dilimize Farsçadan geçmiş olan har kelimesi, eşek ile eş anlamlıdır. Bu kelimenin içinde yer aldığı birçok tamlama da edebi eserlerde sıklıkla kullanılır. Örneğin

har-ı deşti, yaban eşeği anlamına gelir.

2- Merkep:

Arapça kökenli bir sözcük olan merkep rükub kelimesinden türetilmiştir. Rükup binmek anlamına gelirken merkep kelimesinin sözlük anlamı binek hayvanıdır. Ancak bu sözcük günümüzde daha çok eşek anlamında kullanılır.

Eşek Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Şeyhi'nin ''Harname'' adlı eseri bugün de önemini ve güncelliğini korumaya devam ediyor.

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2- Dedemin çiftliğine gittiğimizde oradaki ''merkepleri'' kendi ellerimle besleyeceğim.