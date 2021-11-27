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Eşek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Eşeğin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Eşek#Eş Anlamlısı
Eşek kelimesinin eş anlamlısı nedir Eşeğin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Eşek, dört ayaklı, uzun kulaklı, sütü çok faydalı olan ve inatçılığıyla bilinen bir binek hayvanıdır. Yük hayvanı olarak da kullanılan eşeklerin ortalama yaşam süresi 25 - 30 senedir. Başta yaban eşeği ve Amiantina olmak üzere birçok eşek çeşidi bulunmaktadır. Eski Türkçe bir sözcük olan eşek, günümüzde hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır. Bön, anlayışı kıt, vurdumduymaz ve inatçı kişiler ''eşek'' olarak nitelendirilir. Eşek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bu kelimeyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Eşek kelimesiyle örnek cümleler:

 1- Hem susuzluktan hem de yorgunluktan eşeğin bir adım atmaya takati kalmamıştı. (Gerçek anlamda kullanılmış)

 2- Küçükken babamı sinirlendirdiğimizde bize hep eşek sıpası diye bağırırdı.

 (Mecazi Anlamda Kullanılmış)

 Eşek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Har:

 Dilimize Farsçadan geçmiş olan har kelimesi, eşek ile eş anlamlıdır. Bu kelimenin içinde yer aldığı birçok tamlama da edebi eserlerde sıklıkla kullanılır. Örneğin

 har-ı deşti, yaban eşeği anlamına gelir.

 2- Merkep:

 Arapça kökenli bir sözcük olan merkep rükub kelimesinden türetilmiştir. Rükup binmek anlamına gelirken merkep kelimesinin sözlük anlamı binek hayvanıdır. Ancak bu sözcük günümüzde daha çok eşek anlamında kullanılır.

 Eşek Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Şeyhi'nin ''Harname'' adlı eseri bugün de önemini ve güncelliğini korumaya devam ediyor.

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 2- Dedemin çiftliğine gittiğimizde oradaki ''merkepleri'' kendi ellerimle besleyeceğim.

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