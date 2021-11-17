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Erizipel nedir, nasıl bulaşır? Erizipel etkeni nedir? Yılancık hastalığı nasıl oluşur?

#Erizipel#Cilt#Hastalık
Erizipel nedir, nasıl bulaşır Erizipel etkeni nedir Yılancık hastalığı nasıl oluşur

Yüzyıllar önce erizipel salgınları ciddi ve sıklıkla ölümcül enfeksiyonlara neden oldu. Günümüzde erizipel, penisilin veya diğer antibiyotikler alındığında hızla temizlenen oldukça hafif ve nispeten nadir bir enfeksiyondur. Peki, Erizipel nedir tüm detayları ile derledik.

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Erizipeller morluk, yanık, yara veya kesi gibi küçük travmalarla başlar. Döküntü gövdede, kollarda veya bacaklarda ortaya çıktığında, genellikle cerrahi bir kesi veya yara bölgesindedir.

 Erizipel Nedir?

 Erizipel, cildin üst katmanlarının (yüzeysel) bir enfeksiyonudur. En yaygın neden, A grubu streptokok bakterileri, özellikle Streptococcus pyogenes'dir. Erizipeller, çevresindeki deriden kolayca ayırt edilebilen, kenarları kabarık, ateşli kırmızı bir döküntü ile sonuçlanır. Etkilenen cilt dokunulamayacak kadar sıcak olabilir.

 Selülite benzer ve bazen ikisi arasındaki farkı söylemek zordur, ancak selülit derinin daha derin katmanlarını ve ayrıca derinin altındaki yağ ve doku katmanlarını etkiler. Ancak çok benzer oldukları için genellikle aynı şekilde muamele görürler.

 Bir zamanlar, erizipellerin çoğunlukla yüzü etkilediği düşünülüyordu, ancak son araştırmalar, şu anda vakaların neredeyse %80'inde bacaklar tutulduğundan, enflamasyonun dağılımının değiştiğini gösteriyor. Döküntü kollarda veya gövdede de görünebilir.

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 Erizipel Nasıl Bulaşır?

 Erizipel, herhangi bir yaşta herkesi etkileyebilecek oldukça yaygın bir enfeksiyondur. 60 ila 80 yaş arasındaki her iki cinsiyetten yetişkinler de dahil olmak üzere bebeklerde, küçük çocuklarda ve yaşlılarda en yaygın olanıdır. Genellikle antibiyotiklerle tedavi edilir ve tedaviye iyi yanıt verir, ancak enfeksiyonun vücudunuza yayılmaması ve yaşamı tehdit edebilecek kadar kısa sürede tedavi edilmesi önemlidir.

 Erizipel, çeşitli streptokok bakteri suşlarından birinden veya daha az sıklıkla bir stafilokok enfeksiyonundan kaynaklanır. Streptokoklar vakaların yaklaşık %80'inde yer alır. Bakteriyel enfeksiyon genellikle derideki kırılmalar yoluyla vücuda girer. Egzama veya atlet ayağı gibi cilt rahatsızlıkları sizi daha fazla riske sokar, ancak cildin üst tabakasındaki çizikler veya böcek ısırıkları bile erizipellerin gelişmesine neden olabilir.

 Erizipel Etkeni Nedir?

 Erizipeller genellikle ilk önce hassas ve kırmızı olan lokalize bir lezyon olarak ortaya çıkar. Lezyon hızla parlak kırmızı, parlak bir renk ve yayılan, kabarık bir sınır geliştirir. Tipik lezyon o kadar karakteristiktir ki varlığı tanısaldır. Lezyon sıcak hissedebilir ve ağrılı olabilir. Eşlik eden yüksek ateş, titreme, baş ağrısı, mide bulantısı ve genel bir sağlıksızlık hissi (halsizlik) olabilir. Etkilenen bölgedeki cilt bir portakalın kabuğuna benzeyebilir.

 Bebeklerde göbek kordonunun enfeksiyonu nedeniyle karında erizipel görünebilir. Çocuklarda ve yetişkinlerde erizipel en sık bacaklarda, kollarda ve yüzde gelişir. Erizipeller küçük cerrahi veya travma bölgelerinde de gelişebilir veya lenfatik tıkanıklığa bağlı olabilir. Tipik erizipel lezyonu o kadar karakteristiktir ki varlığı tanısaldır. Tercih edilen tedavi penisilindir. Penisiline alerjisi olan hasta için eritromisin veya sefaleksin kullanılabilir.

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 Yetişkinlerde A Grubu streptokok bakteriyel enfeksiyonu en sık nedendir ve çocuklarda Hemofilus influenza bakteriyel enfeksiyonu en yaygın nedendir. Yetişkinler için tedavi, duyarlılığa bağlı olarak genellikle penisilinaz dirençli penisilin, sefalosporin veya eritromisin IV veya oral antibiyotiklerle yapılır. 3 yaşından küçük çocuklar için IV sefalosporinler yani seftriakson ile hızlı tedavi endikedir.

 Yılancık Hastalığı Nasıl Oluşur?

 Yılan ısırığı, selülit semptomlarına çok benzer semptomları olan inflamatuar bir deri hastalığıdır. Yılan balıklarını enfekte eden bakteriler Amil adı verilen yuvarlak ve küçüktür. Bu bakteri, küçük yaralanmalar yoluyla bulaşabilen zararlı bir türdür. Vücutta lekeler ve özellikle vücudun ön yüzünde yer alan kırmızı ve pullu lekeler oluşur. Deride bulunan bu bakteri yanaklardan, burun deliklerinden, gözaltlarından ve kulak arkasından bakterilerin vücuda girmesi nedeniyle kısa sürede hızla yayılmaya başlar. Hastalık antibiyotiklerle birkaç hafta içinde tedavi edilir.

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#Erizipel#Cilt#Hastalık

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