Epik şiir nedir ve özellikleri nelerdir? Epik şiir örnekleri ve yazarları (temsilcileri)

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Sürgün, göç ve savaş gibi toplumsal konular da epik şiirlerde çok fazla işlenir. İyonyalı tiyatro yazarı ve şair Homeros'un kaleme almış olduğu İlyada - Odysseia, dünya genelinde en fazla okunan epik şiirler arasında bulunur. Epik şiir türü dönemine göre ikiye ayrılmaktadır. Buna göre; erken dönem epik şiirinde Yunan şairler ön plana çıkmaktadır. Amerikalı ve İngiliz şairler ise modern epik şiirin doğuşu noktasında etkili olmuştur. 20. yüzyılın başında ise İmgecilik akımını kurmuş olan T. S. Eliot ve Ezra Pound, bu şairlere örnek olarak gösterilebilecekler arasındadır.

Epik Şiir Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Genel olarak doğaüstü olayların destansı bir biçimde anlatılmış olduğu şiir türüne epik şiir adı verilmektedir. Türkiye'de epik şiir türünde şiirler kaleme alan şairlerden bazıları ise şunlardır:

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- Şeyh Bedrettin Destanı - Nazım Hikmet

- Sakarya Destanı - Necip Fazıl Kısakürek

- Vatan Mersiyesi - Namık Kemal

Her şiir türünde olduğu gibi epik şiir türünün de belli başlı bazı özelliklerinin varlığı söz konusudur. Bundan dolayı pek çok insan epik şiir türünün özelliklerini çok fazla merak etmekte ve konu hakkında bilgi edinmek için internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Bu anlamda son derece dikkat çekici bir şiir türü olan epik şiirin özellikleri hakkında bilgiler verilmesi çok büyük faydalar sağlayacaktır. Bu doğrultuda epik şiir türünün öne çıkan özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkün:

- Epik şiirin konusunu savaş, yiğitlik ve kahramanlık oluşturur.

- Konusu halkta iz bırakan nitelikteki tarihi olaylardan alan Epik şiirde savaş, göç, doğal afet gibi konular işlenir.

- Epik şiir, tarihsel ve toplumsal niteliğe sahip olan olayları konu edinir.

- Okuyucuda coşku, vatan sevgisi gibi duyguları uyandırmayı hedefleyen Epik şiirler olağanüstü özelliklere de sahip olabilmektedir.

- Uzunca yazılan Epik şiirler öyküleyici türle anlatılırlar.

- Destanlar epik şiir türlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Epik Şiir Örnekleri ve Yazarları (Temsilcileri)

Okuyucuda vatan sevgisi, coşku gibi duyguları uyandıran niteliğe sahip çeşitli epik şiir örnekleri edebiyat dünyasına kazandırılmıştır. Savaş ve kahramanlık temalı olan şiirler, Epik şiire örnek olarak gösterilebilir. Bu doğrultuda; Köroğlu, Mehmet Akif Ersoy ve Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın kahramanlık temalı olan şiirleri Epik şiire örnek olarak gösterilebilen şiirler arasında yerini almaktadır. Epik şiir örneği olarak gösterilebilecek şiirler arasında...

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Epik şiir türünde şiir yazmış olan şairler ve şiirlerini şu şekilde listelemek mümkün:

- Necip Fazıl Kısakürek: Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya!

- Dadaloğlu : Kalktı göç eyledi Avşar elleri,

Ağır ağır giden eller bizimdir.

Arap atlar yakın eder ırağı,

Yüce dağdan aşan yollar bizimdir.

- Ezra Pound: Ben Tresias şiiri; En acısını yaşadım ve gördüm bu köhne zamanların

Ben ki Tresisas surlarının altında oturdum

- Fazıl Hüsnü Dağlarca; Durduk, süngü takmış kafir ayakta

Bizde süngü yok

Bir hayret kızıllığı akardı üstümüzden

Dehşetten daha çok

Durduk, süngüsü düşmanın pırıl pırıl,

- Köroğlu: Aşık Şiiri; Benden selam olsun Bolu beyine

Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır

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Ok gıcırtısından gürzün sesinden

Dağlar seda verip seslenmelidir

Mehmet Akif Ersoy: ​​​​ Korkma!

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz.