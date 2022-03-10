Enterogastrin nedir? Enterogastrin hakkında kısaca bilgi

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Enterogastin kelimesi yabancı kökenli bir kelime olarak bilinmektedir. Enterogastrin terimi bir biyoloji terimi olarak bilinmektedir. Enterogastrin kelimesinin bir hormon olduğunu söylemek de mümkündür. Mide salgısını engelleyici bir hormondur. Bu hormonun on iki parmak bağırsağında üretildiğini söylemek mümkün olmaktadır.

Enterogastrin Nedir?

Enterogastrin kelimesi, günlük hayatta kullanılan bir kelime değildir. Genel olarak enterogastrin kelimesi biyoloji veya tıp alanında kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilebilir. Enterogastrin, on iki parmak bağırsağından salgılanan ve midenin öz suyu salgısı yapmasını engelleyen bir hormon olarak ifade edilebilir. Enterogastrin, duodenum mukozası tarafından salgılanan bir hormon olarak da ifade edilebilmektedir. Mide salgısını engelleyen bir hormon özelliğine sahip olarak ifade edilebilir.

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Enterogastrin Hakkında Kısaca Bilgi

Enterogastrin kelimesi, bir biyoloji terimi olarak kullanılan bir kelime olma özelliğine sahiptir. Enterogastrin on iki parmak bağırsağından salgılanan ve midenin öz suyu salgısı yapmasını engelleyen bir hormon olduğunu söylemek mümkündür. Enterogastrinin mide de işlevi mide inhibitörü olarak bilinen peptit ile büyük oranda bir benzerlik göstermektedir. Mide hareketliliğini ve mide salgısını engelleyen özel bir yapısının olduğunu söylemek mümkündür.

Bir takım sindirim aşamalarını kolaylaştırıcı bir hormon olma özelliğine sahip olarak ifade edilebilir. On iki parmak bağırsağında bulunan asitleri ortadan kaldırıcı bir hormon olduğunu söylemek de mümkündür. Aynı zamanda safra ve diğer bileşiklerin salgılarını azaltıcı bir etkiye sahip oldukları da bilinmektedir.