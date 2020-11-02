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Hürriyet
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Eğitim
AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 16:00 | Son Güncelleme:

Enkazdan kurtulan çocuklara burs

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Enkazdan kurtulan çocuklara burs
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Bir vakıf, İzmir'deki depremde enkaz altından kurtarılan tüm çocukların, hayat boyu eğitim masraflarını karşılayacağını duyurdu.

Semra & Enver Yücel (SEY) Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, İzmir'deki depremin herkesi derinden sarstığı belirtildi. Vakıftan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Biliyoruz ki ateş en çok düştüğü yeri yakıyor. Şimdi, küçücük yaştaki çocuklarımızın ruhundaki büyük yaraları, bir nebze olsun iyileştirme zamanı. Enkazdan çıkıp mucize yaratan ve enkazdan çıkma umudunu bir an olsun yitirmeden beklediğimiz tüm çocuklarımızın, hayatları boyunca tüm eğitim masraflarını SEY Vakfı olarak karşılamak üzere yola çıktığımızı bildirmek isteriz."

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