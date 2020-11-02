Enkazdan kurtulan çocuklara burs

Semra & Enver Yücel (SEY) Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, İzmir'deki depremin herkesi derinden sarstığı belirtildi. Vakıftan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Biliyoruz ki ateş en çok düştüğü yeri yakıyor. Şimdi, küçücük yaştaki çocuklarımızın ruhundaki büyük yaraları, bir nebze olsun iyileştirme zamanı. Enkazdan çıkıp mucize yaratan ve enkazdan çıkma umudunu bir an olsun yitirmeden beklediğimiz tüm çocuklarımızın, hayatları boyunca tüm eğitim masraflarını SEY Vakfı olarak karşılamak üzere yola çıktığımızı bildirmek isteriz."