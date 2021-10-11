Enişte ne demek, ne anlama geliyor? Enişte kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldiÇok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldi!#Kovid Aşısı
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Dünyanın konuştuğu karar Hiç mantıklı değil, hakem bana dedi ki...Dünyanın konuştuğu karar! "Hiç mantıklı değil, hakem bana dedi ki..."#Mbappe
Müjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğandan 3600 ek gösterge mesajıMüjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Siyasi cinayetler işlenebilir iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın'Siyasi cinayetler işlenebilir' iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın#İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştirMerkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir#Merkez Bankası
İngilterede enerji krizi büyüyor Görüşmeler sürüyor... 9 şirket iflas ettiİngiltere'de enerji krizi büyüyor! Görüşmeler sürüyor... 9 şirket iflas etti#Enerji Fiyatları
Kazada 5 öğrenci öldü Yaralı halde 2 km koşup haber vermişKazada 5 öğrenci öldü! Yaralı halde 2 km koşup haber vermiş#Afyonkarahisar
Papa resmen duyurdu, 2 yıllık süreç başladı Katolikler endişeli...Papa resmen duyurdu, 2 yıllık süreç başladı! Katolikler endişeli...#Katolik Kilisesi
HDP İzmir İl Binasına yönelik saldırıda yeni gelişme İstenen ceza belli olduHDP İzmir İl Binası'na yönelik saldırıda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu#Onur Gencer
İlçeyi sarsan iğrenç iddia İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklamaİlçeyi sarsan iğrenç iddia! İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklama#Eskişehir
Demet Akalının sözleri Gülben Ergeni kızdırdı... Yanıt gecikmediDemet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi!#Demet Akalın
Anneden onay çıktı Bilge Öztürkün 22 yaş küçük aşkı...Anneden onay çıktı! Bilge Öztürk'ün 22 yaş küçük aşkı...#Bilge Öztürk
Müsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştıMüsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştı #Balıkçılık
Sahnede büyük şok Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldüSahnede büyük şok! Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldü#Rusya
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Enişte ne demek, ne anlama geliyor? Enişte kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Enişte#TDK
Enişte ne demek, ne anlama geliyor Enişte kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Türkçe içinde her daim kullanılan ve günlük hayatta çok fazla karşılan kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimelerden bir tanesi de enişte kelimesidir. Enişte kelimesinin anlamını merak eden kişiler için özellikle bu kelimenin ne demek olduğunu, bu kelimenin özelliklerini ve aynı zamanda enişte kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan anlamını derledik.

Haberin Devamı

Enişte kelimesi esas olarak akrabalık bildiren kelimelerden bir tanesini ifade etmektedir. Bu kelime özellikle günlük hayat içerisinde sık sık kullanılmaktadır. Bununla birlikte bu kelime dizilerde ya da televizyon programlarında da geçmektedir. Bu sebepten dolayı enişte kelimesi oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip olan önemli bir kelime olarak ortaya çıkmaktadır.

 Türk Dil Kurumu'na (TDK) Göre Enişte Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Enişte kelimesi günlük yaşamda oldukça fazla bir şekilde kullanılan kelimelerden bir tanesini oluşturmaktadır. Enişte kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünün içerisinde mevcut olmaktadır. Bu kapsamda enişte kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu'na göre şu şekilde olmaktadır:

Bir kişinin kız kardeşinin ya da kadın hısımlarından bir kişinin kocası

Şeklinde ifade edilmektedir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ne Demek#Enişte#TDK