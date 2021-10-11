Enişte ne demek, ne anlama geliyor? Enişte kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Enişte kelimesi esas olarak akrabalık bildiren kelimelerden bir tanesini ifade etmektedir. Bu kelime özellikle günlük hayat içerisinde sık sık kullanılmaktadır. Bununla birlikte bu kelime dizilerde ya da televizyon programlarında da geçmektedir. Bu sebepten dolayı enişte kelimesi oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip olan önemli bir kelime olarak ortaya çıkmaktadır.

Türk Dil Kurumu'na (TDK) Göre Enişte Kelimesinin Anlamı Nedir?

Enişte kelimesi günlük yaşamda oldukça fazla bir şekilde kullanılan kelimelerden bir tanesini oluşturmaktadır. Enişte kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünün içerisinde mevcut olmaktadır. Bu kapsamda enişte kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu'na göre şu şekilde olmaktadır:

Bir kişinin kız kardeşinin ya da kadın hısımlarından bir kişinin kocası

Şeklinde ifade edilmektedir.