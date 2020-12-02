Engelsiz Üniversite Ödül başvuruları 21 Aralık'ta başlıyor

Yükseköğretimde okuyan engelli öğrencilerin fiziksel mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla Engelsiz Üniversite Ödülleri ilk kez Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2018 yılında verilmeye başlanmıştı. YÖK, 2020-2021 yılı ödül başvurularını almaya başlıyor. YÖK, bu yıl ki Engelsiz Üniversite Ödülleri başvurularının 21 Aralık-31 Ocak tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Ödüller, ‘Engelsiz Üniversite Bayrakları’ ile ‘Engelsiz Program Nişanları’ olmak üzere iki kategoride veriliyor.​

BU YILA ÖZEL DETAYLI BİLGİ İSTENİYOR

YÖK’ten konuyla ilgili yapılan açıklama şu bilgiler yer aldı:

“Bu yıl yapılacak değerlendirmelerde ilgili ödüllerle ilgili standart kriterler korunmakla birlikte, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren COVID-19 salgını dolayısıyla uzaktan eğitime geçilmiş olması hususu da göz önünde bulundurularak, bu süreçte üniversitelerimiz tarafından hayata geçirilen uygulamalara ait detaylı bilgi de isteniyor. Tüm başvurular yoksis.yok.gov.tr adresinde bulunan Excel Form üzerinden ‘Engelli Birimi Temsilcisi’ aracılığıyla alınacak. (Başvuruların sadece Excel formatında gönderilmesi gerekiyor.)

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

- Başvuru formları, sorumlu akademisyen veya idari personel tarafından üniversitenin Engelli Birimi Temsilcisi ile birlikte doldurulmalı.

- Başvuru yapan üniversite, tüm soruları eksiksiz olarak cevaplaması ve başvurduğu her alan için faaliyetlerini ve mekânlarını gösteren 10 farklı fotoğrafı ilgili maddeyi belirterek başvuruya eklemeli. (Hangi alanda başvuru yapıldı ise o alana ait 10 fotoğrafın her birinin üzerine ilgili madde numarasının eklenmesi gerekiyor.)

- Sistem üzerinden yapılan başvuru çıktıları, üniversite rektörlükleri aracılığıyla YÖK’e resmi yolla da gönderilmeli.

- Başvuruyla ilgili destekleyici fotoğrafların eksik olduğu ya da sunulan bilgilerin doğru olmadığı, belirtilen koşullara uygun olmayan başvurular, değerlendirmeye alınmadan, usulden elenecek.

- Başvuru özelinde gerektiğinde yerinde inceleme yapılacak.

- YÖKSİS dışında e-Posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

- 31 Ocak 2021 mesai bitiminden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

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