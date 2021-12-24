Engelsiz Üniversite Bayrakları için başvurular başladı

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YÖK, ‘Engelsiz Erişim’ ve ‘Engelsiz Eğitim’ temalarıyla çalışmalara devam ediyor. İlk kez 2018 yılında başlatılan “Engelsiz Üniversite Ödülleri” üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve velilerden yoğun ilgi gördü. Gelen talepler doğrultusunda kapsamı genişletildi.

2020-2021 eğitim yılı için 'Engelsiz Üniversite Bayrakları' kapsamında, ‘Mekânda Erişilebilirlik’, ‘Eğitimde Erişilebilirlik’, ‘Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik’ ve ‘Engelsiz program Nişanı’ kategorilerinde ödül verilecek. Ödüle talip olan üniversitelerin başvurularını 17 Ocak-18 Şubat 2022’ye kadar tamamlaması gerekiyor.

Tüm başvurular yoksis.yok.gov.tr adresinde bulunan ‘Genel İşlemler’ altında Başvuru Onay Değerlendirme Sistemi (BODSİS) üzerinden ‘Engelli Birimi Temsilcisi’ aracılığıyla alınacak.