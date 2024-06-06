En yeşil üniversiteler sıralandı...6 Türk üniversitesi ilk 100’de

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Sürdürülebilirliğe dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda evrensel farkındalık yaratmayı amaçlayan Yeşil Üniversite Endeksi her yıl, altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim ve araştırma gibi alanlarda üniversiteleri değerlendiriyor. Bu yılki teması “İleriye Giden Yol” olan Yeşil Üniversite Endeksi Platformu, 2023 yılında dünya genelinde 84 ülkeden 1.183 üniversiteyi sıralamaya dahil etti. Toplam 69 devlet, 27 vakıf olmak üzere 96 Türk üniversitesi listede kendine yer buldu. Listede İTÜ 46’ncı sırada yer alarak en yeşil Türk üniversitesi oldu. Ardından YTÜ 63, Erciyes Üniversitesi 85, Özyeğin Üniversitesi 89, Ege Üniversitesi 96 ve Yeditepe Üniversitesi 98’inci sıradan listeye girdi. Sıralamada Türkiye’den 36 devlet ve 9 vakıf olmak üzere toplam 45 üniversite ilk 500’de yer aldı.

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YEŞİL KAMPÜS ÇALIŞMALARI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada “Türk üniversiteleri sürdürülebilir yeşil kampüs projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor ve bu konuya büyük önem veriyor. Yükseköğretim kurumları, kampüslerin sürdürülebilir bir yer olmasını hedefleyerek çevre temalı altyapı çalışmaları hazırlıyor” denildi. Açıklamaya göre; orman yönetimi, rehabilitasyon projeleri, erozyon kontrolü, su kaynakları yönetimi ve biyolojik çeşitlilik araştırmaları yapan üniversitelerin ülke genelinde; kampüslerde bisiklet ve elektrikli scooter yolları, güneş enerjili şarj istasyonları, atık geçici depolama alanları, ağaçlandırma ve ağaç bilgi tabelaları gibi birçok çalışması bulunuyor.



ÇEVRE ODAKLI ÜNİVERSİTE PROGRAMLARI

Üniversitelerin kampüs içerisindeki uygulamaları; çevre dostu teknolojilerin kullanımı, atık yönetimi ve enerji verimliliği çalışmaları sıralamalardaki başarılarda önemli rol oynadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İklim Dostu Kampüs projesi kapsamında üniversiteler, kâğıt tüketimini azaltmak amacıyla dijital ve elektronik imzalı belge ve formlar kullanıyor, yemekhanelerde çöpe atılan yemek miktarının en aza indirilmesine yönelik tedbirler alıyor, atık yağları mevzuata uygun bir şekilde topluyor ve elektronik atıkları güvenli şekilde bertaraf ediyor. Öğrenciler kampüslerdeki ormanlarda çöpleri toplayarak farkındalık oluşturuyor. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında, Sürdürülebilir Kentsel Altyapı Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Çevre Sağlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol bölümü gibi pek çok önlisans ve lisans programı bulunuyor.”

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EN YEŞİL İLK 10 TÜRK ÜNİVERSİTESİ

1-İstanbul Teknik Üniversitesi (46)

2- Yıldız Teknik Üniversitesi (63)

3- Erciyes Üniversitesi (85)

4- Özyeğin Üniversitesi (89)

4- Ege Üniversitesi (96)

5- Yeditepe Üniversitesi (98)

6- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (123)

7- Başkent Üniversitesi (152)

8- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (153)

9- İnönü Üniversitesi (156)

10- Dokuz Eylül Üniversitesi (159)