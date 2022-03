En ünlü İngiliz yazarlar kimlerdir, eserleri ve kitapları nelerdir?

Haberin Devamı

Kitap okurken yalnızca kendi edebiyatımızı değil, farklı edebiyatları ve yazarlarını da incelemek gerekir. Ayrıca edebi dünyada var olan ünlü yazarların eserlerini okumak daha keyif verici olacağı gibi genel kültürün gelişmesi açısından da önem arz etmektedir.

En Ünlü İngiliz Yazarlar Kimlerdir?

Türk edebiyatında olduğu gibi İngiliz edebiyatında da yüzlerce yazar bulunmaktadır. Ancak bu yazarların hepsini ve eserlerini öğrenmek mümkün değildir. Bu yüzden önemli ve ünlü yazarları öğrenmek, eserlerine göz atmak bilgi birikimi açısından önemli bir katkı sağlayacaktır. En ünlü İngiliz yazarların başında herkesin adını en az bir kez duyduğu George Orwell gelmektedir. Bir diğer ünlü isim de Charles Dickens olup kendisi İngiliz edebiyatının en büyük yazarları arasındadır.

Mary Shelley ve Ian Mc Ewan da yine en ünlü İngiliz yazarlarındandır. Gelişmiş bir edebi tarihe sahip olan İngiliz edebiyatına önemli eserler vermiş ünlü İngiliz yazarlar arasında Virginia Woolf, Edward Morgan Foster, Kazuo Ishiguro, Joseph Conrad, Henry Fielding ve Julian Barnes gibi isimler yer almaktadır. İngiliz edebiyatı denince akla gelen diğer ünlü yazarlar ise Agatha Christie, Daniel Defoe ve William Golding isimleridir.

Ünlü İngiliz Yazarların Eserleri ve Kitapları Nelerdir?

İngiliz edebiyatına önemli katkılarda bulunmuş olan ünlü İngiliz yazarlar ve önemli eserlerini sizler için aşağıda sıraladık;

-George Orwell; 1984 ve Hayvanlar Çiftliği

-Charles Dickens; Oliver Twist, Tuhaf bir Yılbaşı Öyküsü, Büyük Umutlar

-Mary Shelley; Son İnsan, The Original Frankenstein, Mathilda

-Ian Mc Ewan; Kefaret, Amsterdam'da Düello

-Virginia Woolf; Bayan Dalloway, Kendine Ait Bir Oda

-Edward Morgan Foster; Hindistan'a Bir Geçit, Manzaralı Bir Oda, Howards End

-Kazuo Ishiguro; Never Let Me Go, Günden Kalanlar

-Joseph Conrad; Karanlığın Yüreği, Lord Jim, Nostromo, The Secret Agent

-Henry Fielding; Amelia, Joseph Andrews, The History of Tom Jones

-Julian Barnes; Bir Son Duygusu, Zamanın Gürültüsü, The Only Story

-Agatha Christe; Doğu Ekspresi'nde Cinayet, Gizli Düşman, Ölüm Çığlığı

-Daniel Defoe; Robinson Crusoe, Moll Flanders, Veba Yılı Günlüğü

-William Golding; Geçiş Ayinleri, Yan Yana