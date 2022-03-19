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En ünlü Alman yazarlar kimlerdir, eserleri ve kitapları nelerdir?

#Eğitim#Araştırma#Alman Yazar
En ünlü Alman yazarlar kimlerdir, eserleri ve kitapları nelerdir

İnsanların önemli bir kısmı zamanını kitap okuyarak geçirmektedir. Bundan dolayı herkesin sevdiği ve sıklıkla tercih ettikleri yazarlar bulunmaktadır. Özellikle Alman yazarların birçok önemli eserleri bulunmaktadır. Bu eserlerin geniş kitlelere hitap ettiği bilinmektedir. Sizler için en ünlü Alman yazarlar kimlerdir, eserleri ve kitapları nelerdir gibi merak edilen soruları ayrıntılı şekilde derledik.

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Ünlü Alman yazarların sayısı oldukça çoktur. Ancak bazı Alman yazarlar diğerlerine göre daha popüler olmayı başarmıştır. Bundan dolayı popüler olan Alman yazarların daha çok okunduğu görülmektedir. Bu yazarlar çok önemli eserler vermeyi başarmış kişilerdir.

En Ünlü Alman Yazarlar Kimlerdir, Eserleri ve Kitapları Nelerdir?

  1. Goethe

Alman yazarlar arasında Goethe'nin her zaman ilgi çekmeyi başardığı görülmektedir. Çünkü bu Alman yazarın oldukça deneyimli ve başarılı bir yazar olduğu dikkat çekmektedir. Goethe'nin eserleri genellikle Alman romantizmini yansıtan eserler olarak bilinmektedir.

En ünlü eserleri ve kitapları;

- Genç Werther’in Acıları

- Faust

- Seçilmiş Yakınlıklar

- Renk Öğretisi

  1. Thomas Mann
  2. yüzyıla baktığımız zaman en ilgi çekici yazarların başında Thomas Mann gelmektedir. Çünkü bu ünlü yazarın her eseri önemli derecede bir başarı yakalamayı başarmıştır. Ayrıca Thomas Mann Nobel ödüllü olan bir yazardır. 1929 yılında Nobel ödülüne layık görülen yazarın eserinin adı ise Buddenbrook Ailesi'dir.

 En ünlü eserleri ve kitapları;

- Buddenbrook Ailesi

- Büyülü Dağ

- Venedik'te Ölüm

- Doktor Faustus

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  1. Friedrich Nietzsche

Ünlü Alman yazarın birçok yeteneği olduğu görülmektedir. Çünkü Nietzche'nin filozof, şair ve besteci olduğu bilinmektedir. Ayrıca daha birçok alanda Nietzche'nin başarılı olduğu dikkat çekmektedir. 

 En ünlü eserleri ve kitapları;

- Tan Kızıllığı

- Böyle Buyurdu Zerdüşt

- Güç İstenci

- Deccal

  1. Bertolt Brecht

Ünlü Alman yazarın birçok ünlü eseri bulunmaktadır. Oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni olan yazarın epik tiyatro anlayışının kurucusu olduğu da görülmektedir. Ayrıca bu ünlü yazarın 1955 yılında Stalin Barış Ödülü‘ne layık görüldüğü de bilinmektedir.

 En ünlü eserleri ve kitapları;

 - Reich’in Korku ve Sefaleti

- Kafkas Tebeşir Dairesi

- Galilei’nin Yaşamı

- Sezuan’ın İyi İnsanı

  1. Günter Grass

Günter Graas yazar olmasının yanında oldukça önemli bir resim ve heykel sanatçısıdır. Grass gençlik yıllarında Nazi dönemine denk gelmiştir. Bundan dolayı ünlü yazarın Hitler Gençlik Örgütüne katıldığı görülmüştür. Ancak savaşın bitimine doğru yaralanarak esir düşmüştür. Böylece Amerikan esir kampına gönderilmiştir. Daha sonra siyasete de atılmıştır.

En ünlü eserleri ve kitapları;

- Soğanı Soyarken

- Kedi ve Fare

- Yüzyılım

- Teneke Trampet

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#Eğitim#Araştırma#Alman Yazar

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