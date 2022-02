En genç üniversiteler açıklandı

Haberin Devamı

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) ‘Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Sıralaması 2022’de 50 yaşın altında yükseköğretim kurumları değerlendirildi. Sıralamada Türkiye’den en iyi dereceyi yine kimseye kaptırmayarak ancak geçen yıl 83’üncü sıradan 89’a gerileyen Koç Üniversitesi aldı. Ardından 96’ncı sırada Çankaya Üniversitesi geldi. Geçtiğimiz yıl 93’üncü sırada yer almıştı. Yine geçtiğimiz yıl ilk 100’de yer alan Sabancı Üniversitesi ise 108’inci sıraya geriledi.

Üniversiteler, diğer sıralamalarda olduğu gibi Dünya En İyi Genç Üniversiteler Sıralamasında da öğretim (saygınlık, akademik personel ile öğrenci oranı, doktora derecesi verilen/lisans derecesi verilen, akademisyen sayısı, uluslararası gelir) araştırma (saygınlık, araştırma geliri / akademisyen sayısı, yayınlar/akademisyen, atıf sayısı (alan ağırlıklı atıf etkisi), uluslararası görünüm (yabancı öğrenci oranı, yabancı akademisyen oranı, uluslararası ortak yazarlık) ve endüstriyel kazanç (bilgi aktarımı) olmak üzere 5 alanda değerlendirildi.

DÜNYANIN EN GENÇ ÜNİVERSİTELERİ

THE ‘Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri’ sıralamasında ilk ABD ve İngiletere arasında paylaşılan ilk 10 şöyle:

1. University of Oxford, İngiltere

2. California Institute of Technology, ABD

2. Harvard University, ABD

4. Stanford University, ABD

5. University of Cambridge, İngiltere

5.Massachusetts Institute of Technology, ABD

7. Princeton University, ABD

8. University of California, Berkeley, ABD

9. Yale University, ABD

10. The University of Chicago, ABD

GENÇ ÜNİVERSİTELER 2022 TÜRKİYE SIRALAMASI

Sıralamaya Türkiye’den derece alan üniversitelerin ilk 10 sıralaması ise şöyle:

1. Koç Üniversitesi / 89

2. Çankaya Üniversitesi / 96

3. Sabancı Üniversitesi / 108

4. Bilkent Üniversitesi / 201-250

5. Bahçeşehir Üniversitesi / 251-300

6. İstanbul Medeniyet Üniversitesi / 251-300

7. Karabük Üniversitesi / 301-350

8. Özyeğin Üniversitesi / 301-350

9. Atılım Üniversitesi / 351-400

10. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi / 351-400