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Emniyet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Emniyetin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Emniyet#Eş Anlamlısı
Emniyet kelimesinin eş anlamlısı nedir Emniyetin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dilimize Arapçadan geçen emniyet kelimesi ''emin'' sözcüğünden türetilmiştir. Emin, kendisine güvenilen ve inanılan anlamına gelirken, emniyet de kişinin kendisini güvende ve huzurlu hissetmesi demektir. Bu sözcük farklı kelimelerle bir araya gelerek terim anlamında da kullanılır. Örnekler: 1- Emniyet Amiri 2- Emniyet Genel Müdürlüğü 3- Emniyet Kemeri. Emniyet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Emniyet kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Emniyet kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Tehlike

 2- Hatar

3- Güvensizlik

4- Badire

5- Varta

6- Bela

 Emniyet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Güven:

 ''Güvenlik'' ve ''güvence'' şeklindeki kullanımı da yaygın olan güven kelimesi, emniyet ile eş anlamlıdır.

 2- İtimat:

 Arapça kökenli bir sözcük olan itimat, ''amd'' kelimesinden türetilmiştir. Amd, desteklemek, arka çıkmak anlamına gelirken itimat güven duymak demektir. Güvenilir kişilere ise mutebet denir.

 3- Korkusuzluk:

 Korku kelimesinden türetilen korkusuzluk, cümle içerisinde emniyet sözcüğünün yerine kullanılabilir.

 Emniyet Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Bunca yıl bana bir kere bile yalan söylemediği için kendimi onun yanında güvende hissediyorum.

 2- Güvenlik personeli olmanız için sertifika almanız gerekiyor.

 3- Pek çoğu asılsız olduğu için internette dolaşan birçok habere itimat etmiyorum.

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 4- Sizin gibi muteber birinin sözüne her zaman itimat edilir.

 5- Onun cesareti tüm mahalleye korkusuzluğun egemen olmasını sağladı.

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#TDK#Emniyet#Eş Anlamlısı

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