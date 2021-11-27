Emniyet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Emniyetin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Emniyet kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Tehlike

2- Hatar

3- Güvensizlik

4- Badire

5- Varta

6- Bela

Emniyet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Güven:

''Güvenlik'' ve ''güvence'' şeklindeki kullanımı da yaygın olan güven kelimesi, emniyet ile eş anlamlıdır.

2- İtimat:

Arapça kökenli bir sözcük olan itimat, ''amd'' kelimesinden türetilmiştir. Amd, desteklemek, arka çıkmak anlamına gelirken itimat güven duymak demektir. Güvenilir kişilere ise mutebet denir.

3- Korkusuzluk:

Korku kelimesinden türetilen korkusuzluk, cümle içerisinde emniyet sözcüğünün yerine kullanılabilir.

Emniyet Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Bunca yıl bana bir kere bile yalan söylemediği için kendimi onun yanında güvende hissediyorum.

2- Güvenlik personeli olmanız için sertifika almanız gerekiyor.

3- Pek çoğu asılsız olduğu için internette dolaşan birçok habere itimat etmiyorum.

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4- Sizin gibi muteber birinin sözüne her zaman itimat edilir.

5- Onun cesareti tüm mahalleye korkusuzluğun egemen olmasını sağladı.