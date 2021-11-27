Emniyet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Emniyetin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Emniyet kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Tehlike
2- Hatar
3- Güvensizlik
4- Badire
5- Varta
6- Bela
Emniyet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Güven:
''Güvenlik'' ve ''güvence'' şeklindeki kullanımı da yaygın olan güven kelimesi, emniyet ile eş anlamlıdır.
2- İtimat:
Arapça kökenli bir sözcük olan itimat, ''amd'' kelimesinden türetilmiştir. Amd, desteklemek, arka çıkmak anlamına gelirken itimat güven duymak demektir. Güvenilir kişilere ise mutebet denir.
3- Korkusuzluk:
Korku kelimesinden türetilen korkusuzluk, cümle içerisinde emniyet sözcüğünün yerine kullanılabilir.
Emniyet Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Bunca yıl bana bir kere bile yalan söylemediği için kendimi onun yanında güvende hissediyorum.
2- Güvenlik personeli olmanız için sertifika almanız gerekiyor.
3- Pek çoğu asılsız olduğu için internette dolaşan birçok habere itimat etmiyorum.
4- Sizin gibi muteber birinin sözüne her zaman itimat edilir.
5- Onun cesareti tüm mahalleye korkusuzluğun egemen olmasını sağladı.