Eksikleri kapatmak için büyük fırsat! Dersimiz ‘telafi’

1) YAZ BOYU SÜRECEK

Ulusal Destekleme Programı’nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan “Telafide Ben de Varım” programı 5 Temmuz-31 Ağustos arasında yapılacak.

2) ZORUNLU DEĞİL

Gönüllülük esasına göre; öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren programda, eğitim faaliyetleri “fiziksel”, “sosyal duygusal”, “akademik gelişim” ve “özel eğitim alanı” olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak.

3) ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNDE

Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri Bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanabilecek. Programla ilgili ayrıntılara https://telafidebendevarim.meb.gov.tr” adresinden erişilebilecek.

4) EN AZ 12 KİŞİ OLACAK

Bir eğitim faaliyetinin başlayabilmesi için en az 12 kişilik öğrenci grubunun oluşması gerekiyor. Ancak özel eğitim öğrencilerinin faaliyetlerinde sayı sınırı aranmıyor. Katılımcı sayısı 12’nin altına düşerse o faaliyet kurum müdürü tarafından kapatılacak. Öğrenci sayısı alt sınırı bulduğu takdirde aynı eğitim bölgesindeki gruplar birleştirilebilecek.

5) YAZ OKULU AÇILACAK

Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların gelişimi için okul öncesinde yaz okulları açılacak. Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri de karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, bu haftadan itibaren hizmete başlayacak.

6) OKUMA YAZMA TARAMASI

Program kapsamında, 1’den 2’ye geçen öğrenciler için okuma-yazma taraması başlatılacak, ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak. Ayrıca 3. ve 4. sınıf öğrencileri İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulamasıyla desteklenecek.

7) HANGİ EĞİTİMLER VAR?

Eğitim faaliyetleri her yaş grubuna uygun olacak şekilde belirlendi. Çocuk oyunları, doğa okulu, müzik eğitimi, temassız oyunlar, eğitimde drama, robotik kodlama gibi başlıklar altında 100’ü aşkın etkinlik öğrencileri bekliyor.

8) ÖĞRETMEN VE VELİLERE DE EĞİTİM

Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif eğitimler verilecek. Veliler de ilgi alanlarına yönelik benzer eğitimlere katılabilecek.

9) İZİN BELGESİ ZORUNLU

Faaliyetlere katılmak isteyen öğrencilerin, velilerinin izin belgesiyle birlikte eğitim faaliyetlerinin açıldığı okullara başvurması gerekiyor.

10) HER İLDEN KATILIM MÜMKÜN

Öğrenci ve veliler istedikleri ilde eğitim faaliyetlerine katılabilecek. Öğretmenler de görev yaptıkları okul programlarında tanımlanan eğitim faaliyetleri için görev talebinde bulunabilecek.

AĞAÇLAR TAVAN, ÇİMENLER SIRA

Telafide Ben de Varım eğitiminin ilk gününde İstanbul Bahçelievler’deki Millet Bahçesi Eren Koru Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, Koca Sinan İlkokulu öğrencileri doyasıya eğlendi. Kimi çadır kurup izcilik eğitimi aldı, kimi davul eşliğinde oynadı, kimi de şarkılar söyledi, masallar anlattı. 6 gruptan oluşan 75 öğrenci parkta, 13 grup ise okulda etkinliklere katıldı.