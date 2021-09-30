Ekinoks ne demek? Ekinoks kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Ekinoks kelimesi sıklıkla duyduğumuz kelimelerden bir tanesidir. Bu kelime özellikle Coğrafya derslerinde duyduğumuz bir terimdir. Bu nedenle de anlamı ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır.

Ekinoks Ne Demek?

Ekinoks kelimesi Türkçeye Fransızcadan gelmiş olan kelimelerden bir tanesidir. Bu kelime sürekli olarak kullanılmaktadır. Coğrafya derslerinde de ekinoks teriminden sürekli bir şekilde bahsedilmektedir. Ekinoks kelimesinin anlamı gün tün eşitliği şeklindedir.

Ekinoks Kelimesinin TDK'ya Göre Anlamı Nedir?

Ekinoks kelimesi insanların internette, televizyonda ya da çeşitli kaynaklarda sıklıkla duyduğu bir kelimedir. Bu nedenle ekinoks kelimesi ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ekinoks kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı da merak edilmektedir. Astronomi biliminde de ekinoks terimine sıklıkla rastlanmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre ekinoks; Gün tün eşitliği anlamına gelmektedir. Bu kelime isim kategorisinde yer almaktadır. Ekinoks kelimesi Fransızcada ise gündönümü anlamına gelmektedir.