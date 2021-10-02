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Ek yerleştirme sonuçları açıklandı

#YKS#Ek Yerleştirme Sonuçları#ÖSYM
Ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

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Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 4-7 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

GÖZLER İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE

Birinci ek yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için bu yıla özel “ikinci ek yerleştirme” yapılacak. Düşürülen baraj puanlarına göre tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. İkinci ek yerleştirmelerle ilgili tarihler ÖSYM tarafından açıklanacak.

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#YKS#Ek Yerleştirme Sonuçları#ÖSYM