Ehemmiyet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ehemmiyetin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Özellikle birçok farklı eserde ya da yazılı kaynakta ehemmiyet kelimesi ile karşı karşıya kalır. Ayrıca önemli sözleşmeler veya yasal kağıtlarda karşılaşılan bir kelime olarak ehemmiyet sözcüğü bulunmaktadır. Bu kelimenin TDK üzerinden ele alındığı zaman eş anlamlı bir karşılığı da vardır. Bu karşılık üzerinden tek başına veya cümle içerisinde kullanmak mümkündür.

Ehemmiyet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Ehemmiyet kelimesinin eş anlamlısı TDK üzerinden ‘önem’ şeklinde ifade edilmektedir. Herhangi bir durumun ya da olayın önemini anlatan bir ifade olarak ehemmiyet kelimesi kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu kelime üzerinden önem sözcüğü eş anlamlı şekilde kullanma imkanı tanımaktadır.

Ehemmiyetin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Türk Dil Kurumu üzerinden ehemmiyet kelimesinin Türkçe karşılık eş anlamlısı önem sözcüğüdür. Aynı zamanda bu sözcük cümle içerisinde yine aynı anlamı ile beraber kullanma imkanı verir.

‘’Sen bunun önemini iyi kavramalısın.’’

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‘’Bu gerçekten çok önemli bir durum.’’

Bu şekilde yukarıdaki cümlelerde olduğu gibi eş anlamlı şekilde önem kelimesi kullanılabilir. Aynı zamanda tek başına veya cümle içerisinde değerlendirme imkanı tanımaktadır.