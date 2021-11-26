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Eğitim dünyasında 54'üncü yılını kutluyor

#Okul#Başarı#54 Yıl
Eğitim dünyasında 54üncü yılını kutluyor

Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, Nil Çiçek, “54 yıldır eğitim sektörünün önde gelen aktörlerindeniz, çocuklarının iyi eğitim almasını isteyen velilerin, başarılı olmak isteyen öğrencilerin, mesleklerini profesyonelce icra etmek isteyen öğretmenlerin ve diğer eğitim paydaşlarının güvenilir limanı olduk” diye konuştu.

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İstanbul’da 26 Kasım 1968’de ilk dersini vererek eğitim serüvenine başlayan okul, bugün Türkiye’nin 52 ilindeki 112 okulunda ve 127 kurs merkezinde eğitim veriyor. 

DNAMIZDA BAŞARI VAR

Yarım asrı aşkın deneyim, vizyon ve geçmişi olan Uğur markasının, BAU Global Başkanı Enver Yücel’in başarı hikayesi olduğunu söyleyen Çiçek, “Laleli’de 3 odalı bir dershane olarak eğitim hayatına başlayan markamız bugün; 4 kıtada, 9 ülkede, 6 üniversitesi, 6 dil okulu ve tüm kademelerde eğitim veren okulları bulunan BAU Global eğitim ağına dönüşmüştür. Avrupa’nın en büyük eğitim kurumu çatısı altında buluşan öğrencilerimizin, dünyanın dört bir yanında bulunan okullarda eğitim ayrıcalıkları bulunuyor. Bu çatının altında öğrencilerimizi bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Kurumumuzun DNA’sında çok çalışmak ve başarmak ilkeleri var” diye konuştu.

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#Okul#Başarı#54 Yıl

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