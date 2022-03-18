Edat tümleci nedir ve nasıl bulunur? İlgeç tümleci örnekleri ile konu anlatımı

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Edat tümleci genel olarak cümlelerde söz öbekleri ile birlikte kullanılır. Böylece belli bir anlam ifade eder ve bu anlam üzerinden cümlenin bütünlüğünü oluşturur. Edatlar ile edat tümleçleri farklı alanlarda kullanım imkanı verir. Bu doğrultuda özellikle pek çok sınavda edat ve edat tümleci üzerinden sorular ile çok sık karşı karşıya kalınır.

Edat Tümleci Nedir?

Kendi başlarına bir anlam taşımayan ancak farklı kelimelerle bir araya getirildiği vakit, ayrı bir anlam kazanan sözcük türleri edat tümleç olarak bilinir. Böylece birçok farklı söz öbeği ile kullanması üzerinden cümle içerisinde değerlendirilir. Aynı zamanda belli başlı bazı kelime ve kelime grupları üzerinden cümle içerisinde edat tümleci ortaya çıkarılır. Öğrencileri mutlaka bilmesi gerektiği en önemli dilbilgisi kuralları içerisinde geldiğini söylemek mümkündür. Özellikle birçok farklı sınavdan soru olarak karşılaşılan bir yapılır. Bu doğrultuda cümle içerisinde herhangi bir durumun sebebini ve nedenini anlatan yapı olarak ele alınır. Cümle içerisinde ise bu sayede birtakım görevleri yerine getirir.

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Edat Tümleci Nasıl Bulunur?

Edat ya da edat tümleci tek başına belli bir anlam ifade etmez. Mutlaka belli bir sözcük öbeği ile beraber kullanılması üzerinden cümle içerisinde ele alınır. Böylece cümle içerisinde edat tümlecine bulabilmek için belli başlı bazı soruları sormak gerekmektedir. Cümleye sorulan sorular ile beraber edat tümlecini ortaya çıkarmak mümkün.

- Ne ile?

- Kiminle?

- Neden?

Yukarıda verilen soru ve soru kalıpları, cümlenin yüklemine sorulması ile beraber kullanılır. Böylece öne çıkan bu sorular ile beraber gerekli olan edat tümleci cümle içerisinde ortaya çıkarılmaktadır. Yöneltilen sorular eşliğinde kolayca edat ya da edat tümleci bulmak mümkündür. Çünkü cümleye bu sorular sorulduğu vakit cümle içerisindeki cevap anında kendisini göstermektedir. Genellikle pek çok öğrenci tarafından farklı sınavlarda karşılaşılan bir dil bilgisi yapısı olduğunu ifade etmek mümkün.

İlgeç Tümleci Örnekleri ile Konu Anlatımı

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Özellikle ele alınacak olan örnekler ile beraber ilgeç tümlecinin daha kolay bir şekilde anlama şansı bulunmaktadır. Böylece yönetilecek olan sorular ile beraber örnekler üzerinden Cümle içerisindeki edat tümlecini bulmak çok daha kolay hale gelir.

Arkadaşının sesi ile hemen kendine geldi. (Ne ile?) Arkadaşının sesi ile

Seninle konuşmak için çok uzun yoldan geldim. (Neden?) Seninle konuşmak için

Arkadaşı ile birlikte çarşıya gitmişti. (Kiminle?) Arkadaşı ile birlikte

Bu şekilde görüldüğü gibi yukarıda verilen cümle kalıpları üzerinden gerekli soruları sormak yeterlidir. Böylece cümle içerisinde yer alan edat ya da edat tümlecini kolayca ortaya çıkarma imkanı elde edilir. Özellikle de sınavlarda bu üç soru üzerinden cümle içerisinde hemen cevabı bulma şansı öne çıkmaktadır.

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Edat Tümlecinin Özellikleri

Edat tümleci bir cümle içerisinde farklı amaçlara altında kullanım imkanı tanımaktadır. Örneğin amaç - sonuç ilişkisi ile beraber aynı zamanda Neden - sonuç ilişkisi üzerinden de ele alınmaktadır. Bununla beraber birliktelik, eşitlik ve benzerlik gibi özellik taşıyan görevli üzerinden de ifade edilmektedir. Cümlenin herhangi bir amacı kapsamında neden ve kiminle, aynı zamanda ne ile yapıldığına dair gerekli olan bilgileri vermektedir. Bu yönü ile beraber dil bilgisinin en önemli kuralları arasında geldiğini ifade etmek mümkün.