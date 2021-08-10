Eczacılıkta uzmanlık ve STS başvuruları başladı
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26 Eylül'de yapılacak olan 2021- Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve 2021-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Eczacılık), 2021 başvuruları başladı. Başvurular, 10 -18 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer alıyor.