‘Ebeveynler kitap okumada dünya ortalamasının altında’

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Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 'Oku-Yorum, Yazı-Yorum' projesi kapsamında Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen 'Kutadgu Bilig Okumaları Türkiye Paneli'ne katıldı. Bakan Tekin panelde yaptığı konuşmada, "Bu hafta Türkiye genelinde çocuklarımızın 1 yıllık emeğinin yansıtıldığı bir ortam olsun istedik. Bunun da festival havasında olmasını amaçladık. Türkiye'nin her tarafındaki okullarımızda öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız 1 yıl boyunca ürettiklerini paylaşıyor. Dolayısıyla bu ve benzeri projelerimiz devam edecek" dedi.

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Konuşmasında velilere seslenen Bakan Tekin şöyle devam etti:

"Sevgili veliler; çocuklarınızın aldığı eğitimden memnuniyetsizlik duyuyor ve yeterli bulmuyorsanız bunun suçlusu sadece öğretmenlerimiz ya da okullarımız değildir. Bunun suçlusunun biraz da ebeveynler olarak bizler olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Hep dünyadaki başka ülkelerdeki eğitimle bizim eğitimimizi, başka ülkelerdeki öğretmenlerle bizim öğretmenlerimizi karşılaştırıyorsunuz. Ancak size tavsiyem; bu yaz tatilinde başka ülkelerdeki ebeveynlerin eğitim öğretim sürecine desteğiyle kendinizinkini karşılaştırın. Onların tatillerde çocuklarına nasıl örnek olduklarını masaya yatıralım. Sizler de öğretmenlerimize ve öğrencilerimize şimdiden yardımcı olun. Üstünüze düşeni yapın. Türkiye'de ebeveynler kitap okumada dünya ortalamasının yarısının altında. Çin, Endonezya ve Malezya'da 10-12 saat haftalık kitap okuma oranları varken, bizde 4-5 saat. Peki, kitap okumayan bir velinin çocuğuna, 'Evladım kitap oku, saatini boş geçirme' demesi ne kadar uygulanabilir?”