EBA’ya 10 günde 1.8 milyar tıklama

2020 - 2021 eğitim öğretim yılında 21 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise kanallarından toplam 427 saat yayın yapıldığı belirtilen raporda, yayınlar için Ankara ve İstanbul’da 13 ayrı stüdyoda çekimler yapıldığı bilgisi verilerek şu detaylar aktarıldı:

527 ders videosu

Çekimlerde 112 branştan 812 öğretmen görev almış olup 527 ders videosuyla 212 etkinlik videosu hazırlandı. 21 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında EBA yaklaşık 1,8 milyar kez ziyaret edildi.

12.7 MİLYON CANLI DERS

10 milyon 14 bin 413 öğrenci, 799 bin 299 öğretmen EBA’yı, 365 bin 566 öğrenci, 61 bin 312 öğretmen de EBA Akademik Destek’i aktif kullandı. Okul öncesinde 118, ilkokul seviyesinde 6 milyon 575 bin 270, ortaokul seviyesinde 3 milyon 570 bin 966 ve lise seviyesinde 2 milyon 562 bin 262 canlı ders yapıldı.



