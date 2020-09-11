EBA’da 900 bin sanal sınıf

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı sınıflarıyla ilgili paylaşımda bulundu. Selçuk, " EBA canlı sınıflar için günlük canlı ders kapasitemiz şu an için 900 bin sınıf. Bu demek oluyor ki 900 bin sanal sınıfta öğretmenler öğrencileriyle buluşuyor, eğitim devam ediyor Sürece uyum sağlayan çocuklarıma ve meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" mesajı verdi.