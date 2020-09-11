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Eğitim
AA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 15:17 | Son Güncelleme:

EBA’da 900 bin sanal sınıf

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EBA’da 900 bin sanal sınıf
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sürece uyum sağlayan tüm çocuklarıma ve meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı sınıflarıyla ilgili paylaşımda bulundu. Selçuk, " EBA canlı sınıflar için günlük canlı ders kapasitemiz şu an için 900 bin sınıf. Bu demek oluyor ki 900 bin sanal sınıfta öğretmenler öğrencileriyle buluşuyor, eğitim devam ediyor Sürece uyum sağlayan çocuklarıma ve meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" mesajı verdi.

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